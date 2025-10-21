旗糖「東九道之驛」投2.6億卻冷清 黃文益質疑行銷策略錯誤

旗糖東九道之驛人潮稀疏，遭議員點名行銷策略有問題。（翻攝官網）

高市議員黃文益今點名旗糖農創園區「東九道之驛」、投入逾2.6億元公帑卻人潮稀少、商家凋零，網評更慘不忍睹，質疑行銷策略錯誤，要求都發局正視；都發局長吳文彥表示虛心接受，允諾檢討園區定位與後續營運方向。

黃文益指出，該園區為高雄市政府與台糖公司合作推動的「東九道之驛」農創據點，2018年啟動改造計畫，結合農產、文創及觀光體驗，並於2022年2月免費對外開放，總計投入經費約2.6億元。

市府每年仍須編列約350萬元作為維護管理經費，另向台糖承租招商標土地、租金約250萬元，自2022年至2025年間，園區共辦理約15場夏日市集及手作體驗活動，並配合文化展示及行銷推廣，但實際效益有限。

黃文益表示，他近期實地勘查發現，園區平日幾乎空無一人，假日人潮也相當稀少，店家大多未營業，現場氣氛冷清，與當初設計構想相差甚遠；他批評市府以為辦活動就能帶動觀光，實際上園區整體規劃與營運策略才是癥結所在。

他進一步指出，旗山老街觀光人潮可觀，依交通部觀光署資料，前年達800多萬人次、去年仍有700多萬人次，今年截至8月已突破400萬人次；旗糖園區距旗山老街僅3至5分鐘車程，若定位與內容吸引人，遊客理應順勢進入參觀，「問題不在人潮，而是市府在行銷與招商策略上完全錯誤！」

他要求都發局正視問題，不要再以「人潮不足」為藉口，提醒市府應重新檢討營運策略與招商方向，邀集專業團隊協助重新定位，讓園區能脫離虧損循環，重拾地方發展動能。

高市議員黃文益點名旗糖東九道之驛行銷策略錯誤。（記者王榮祥翻攝）

