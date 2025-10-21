彰縣中途之家「101忠狗」用發霉碗吃飯！ 議員：看了照片就心痛

彰化縣議員劉惠娟強調，開放領養的大麥町，竟用發霉保麗龍碗吃飯，「看了照片就心痛！」（議員劉惠娟提供，翻攝自全國動物收容管理系統）

彰化縣議會召開第廿屆第六次定期會議，今天（21日）進行縣長施政報告，縣長王惠美的施政報告，重點包含正舉辦的台灣設計展，以及縣內社會福利、交通與工商發展等施政重點，議員劉惠娟則質詢說，彰化縣流浪狗中途之家環境不友善，竟有開放領養的大麥町（電影動畫101忠狗主角），用發霉的保麗龍碗吃飯，外界觀感不好，「看了照片就心痛！」彰化縣政府農業處副處長蕭麗玲則承諾會改善。

另外，議員周君綾也質詢指出，彰化縣政府推動的「長青幸福卡」立意良善，還規劃11條觀光路線，但整趟旅程有保險保障嗎？如果長輩跌倒、受傷，縣府是否一句「不在保障範圍」就撇清責任？這樣合理與安全嗎？她建議縣府應為長者加保「旅遊平安險」或「旅遊綜合險」，補足保障缺口；對此，社會處指出，這些觀光路線都有保險，且理賠範圍涵蓋行程的每一部分。

議員劉惠娟說，近期網路流傳一張設於員林市的公立彰化縣流浪狗中途之家，開放領養一隻「浪浪」（流浪犬，品種為大麥町，亦即迪士尼電影動畫101忠狗的主角），但此中途之家環境不友善，餐具竟是發霉保麗龍碗，「看了照片就心痛！」外界觀感不好，她質疑為何不弄好環境，讓民眾更樂於領養，不要因環境不友善，而屢遭居民嫌惡，彰縣府有經費，更要照顧好流浪貓狗。

農業處副處長蕭麗玲則答詢承諾，會積極改善，請彰化縣動物防疫所巡查，縣長很重視流浪貓狗，未來也會發包擴建設施，改善充實環境。

