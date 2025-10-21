10年來唯一入選私校學者 元智大學教授林志民榮膺教育部「國家講座」

元智大學電機系教授林志民獲國家講座榮譽。（元智大學提供）

教育部日前公布第29屆「國家講座」得獎名單，其中元智大學電機工程學系講座教授林志民也獲此榮譽，校方表示，該獎項被譽為「學術界最高榮譽」，林志民不僅是今年唯一獲獎的私立大學學者，更是近10年來唯一入選的私校教授，展現私立大學在台灣高等教育轉型中逐步展現的研究能量與國際競爭力，意義深遠。

林志民長年專注於人工智慧與電機工程領域研究，成果豐碩，發表多篇具國際影響力的論文，並主持多項跨領域整合計畫。元智大學表示，其研究兼具理論深度與實務價值，應用範圍橫跨自動控制、醫療診斷、信號處理及商業預測等領域，對學術發展與產業應用均帶來重要影響。

面對這份殊榮，林志民謙稱，榮譽屬於整個研究團隊與元智大學，自己只是代表所有在資源有限條件下仍持續努力的私校學者們。也感謝學校長期支持研究發展，期盼能以實際行動激勵更多年輕學者勇於投入創新研究。

林志民提到，未來將持續推動人工智慧與跨領域應用研究，並期望教育部能進一步建構更為多元、開放的學術生態，鼓勵更多私校教師在科研領域中發揮所長、突破界限。

學界認為，長期以來私立大學在研究資源與學術評比上常處於弱勢，此次林志民的當選，不僅為私校學術界注入強心針，也展現出私立高教在知識創新與研究成果上的潛力與韌性。

