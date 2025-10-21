落實淨零碳排願景 華航首度於台灣出發航段添加高達 40％ SAF燃油

中華航空為落實淨零碳排願景，今（21）日第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），首度於台灣出發航段添加高達 40% SAF燃油，並導入低碳蔬食與空地減碳措施，實踐永續作為。（記者朱沛雄攝）

交通部於今年4月開啟台灣永續航空燃油 （ Sustainable Aviation Fuel,SAF） 元年，中華航空為落實淨零碳排願景，今（21）日第四度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），以A350-900新世代節油航機執飛CI831 / CI832桃園往返曼谷航班，首度於台灣出發航段添加高達 40% SAF燃油，攜手台灣中油公司推動在地 SAF 實際應用，並導入低碳蔬食與空地減碳措施，實踐永續作為。

華航表示，根據國際航空運輸協會（IATA）資料，SAF 相較傳統燃油可減少約 80% 的碳排放，華航長期致力推動 SAF 應用，今年特別於 CI831 桃園－曼谷航班添加 40% 永續航空燃油，創下歷屆航空飛行挑戰示範航班最高添加比例，單次添加量達約7.7公噸，此創舉獲得台灣中油支持，象徵台灣永續航空燃油應用邁入新里程；回程 CI832 曼谷－桃園航班則向泰國供油商 PTTOR 採購，展現跨國供應鏈合作成果。

華航指出，呼應本次航班的減碳理念，於去程桃園－曼谷的航班，攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，以台灣在地食材推出全蔬食料理，邀請旅客響應環保愛地球，不僅有助降低機上碳排放，也推廣健康美味的永續飲食文化，讓低碳蔬食成為旅行日常的一部分；本次永續示範航班在旅客與餐飲用品設計上，融入多項環保元素，包括全艙等導入電子菜單 （eMenu），經濟艙提供環保再製不鏽鋼餐具，搭配 rPET 材質的餐蓋、膠杯、枕套、頭墊紙與洗手間用品容器，另採 FSC 認證紙杯與生物可降解牙線棒。毛毯包裝改以紙環設計取代塑膠，並贈送每位旅客軟木材質環保原子筆。

華航表示，華航推動空中與地面同步減碳作業，將永續理念融入日常營運。地面作業於機場導入電動拖車與電子化裝卸系統，減少碳排與紙張使用；貨運流程電子化，並採回收材質雨布，減少資源浪費。空中服務則推廣低碳蔬食餐點，雲端書坊內含豐富的報章雜誌，自 2022 年上線以來已累積減重逾 3,300 公噸，鼓勵旅客使用個人裝置瀏覽。旅客亦可參與 ECO TRAVEL 自願性碳抵換計畫，與華航一同實踐低碳旅行。

