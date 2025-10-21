南瀛天文館《星軌任務出發－福衛八號特展》 見證自主衛星新紀元

南瀛天文館攜手國家太空中心與成功大學，24日起推出《星軌任務出發－福衛8號特展》。（記者劉婉君攝）

由國家太空中心主導、國內團隊自主研製的「福爾摩沙衛星8號-齊柏林衛星」，將於11月升空，象徵台灣正式進入自主衛星星系時代。南瀛天文館攜手國家太空中心與成功大學，24日起將推出《星軌任務出發－福衛8號特展》，開放民眾免費參觀，展出至明年兒童節連假過後。

福衛8號特展於南瀛天文館星象館展出，結合科技、教育與文化3大面向，以「從土地出發的太空夢」為核心，透過多媒體與互動設計，包含「紅色精靈」閃電觀測遊戲、AI衛星模擬操作與福衛8號任務展示等，讓觀眾能親身體驗太空科技的奧妙。

台南市立博物館長何秋蓮表示，福衛8號肩負觀測氣候變遷、環境變化與災害監測的重要任務，將以「台灣的眼睛」回望地球，展現科技與文化交織的價值。此次展覽同時呈現太空任務背後的教育意義，讓民眾理解太空科技如何與日常生活、環境保護相連結。

館方也將於25日舉辦「科學點火！絢麗太空嘉年華」活動，推出火箭DIY、太空闖關與親子手作課程，與民眾一起從南瀛出發、仰望星空，共同見證台灣太空新紀元的啟航。

《星軌任務出發－福衛8號特展》展期至明年兒童節連假過後，開放民眾免費參觀。（記者劉婉君攝）

特展結合科技、教育與文化3大面向，透過多媒體與互動設計。帶民眾共同見證台灣太空新紀元的啟航。（記者劉婉君攝）

