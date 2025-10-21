為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖兒童發展中心解編家長恐慌 議員籲早療與特教回歸編制

    2025/10/21 14:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣副縣長林皆興批示解編兒童發展中心，引發家長恐慌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣副縣長林皆興批示解編兒童發展中心，引發家長恐慌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議會召開臨時會，多位議員針對澎湖縣兒童發展中心解編後所衍生的照顧問題提出質疑，關注早期療育及特殊教育兒童的權益保障。議員蘇育德自上任以來，即持續關注幼兒教育及照顧議題，他於會中指出，兒童發展中心解編後，早療與特教業務分別回歸衛生局及教育處編制。

    澎湖兒發資源本來就不足，過去兒發中心整合所有早療特教的需求提供資源，但現在分家後，已經進入幼教或學校端的孩子被硬歸類到「教育處」的「特教」業務，而專團僅能在學校端做課中協助，影響對於還處「早療」階段的孩子其權益。

    據了解，今年8月副縣長林皆興批示解散兒童發展中心，相關任務轉變卻未明確告知家長，造成家長無所適從而恐慌，許多家長亦表達資源中斷、被踢皮球的意見。蘇育德議員要求林皆興副縣長儘速檢討並調整相關措施，確保早療與特教需求者權益不受影響。

    蘇育德議員強調，不論是配合中央政策新立專責局處，或責成哪個單位承辦，都應該盡快給予民眾完善的照顧體系，以保障民眾的權益。同時兒童是國家未來的主人翁，早期發現狀況、早期治療，可以得到良好的結果，對於家庭及國家而言，都是最好的處理方式。

    澎湖縣議員蘇育德關心澎湖兒童發展中心解編問題。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議員蘇育德關心澎湖兒童發展中心解編問題。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播