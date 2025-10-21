為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北北基桃4市跨域合作 推動產業淨零轉型

    2025/10/21 14:05 記者賴筱桐／新北報導
    北北基桃4市共同舉辦「基北北桃淨零轉型聯合發表暨媒合會」。（記者賴筱桐攝）

    新北市首次攜手基隆市、台北市及桃園市，共同舉辦「2025基北北桃淨零轉型聯合發表暨媒合會」，今天（21日）在新板希爾頓飯店登場，集結近30家節能、儲能、創能及智能廠商，提供技術交流與媒合展區服務，吸引超過百家業者參與。新北市副市長劉和然表示，這場北台灣首創的跨區合作，象徵地方政府共同推動產業永續轉型、攜手邁向淨零碳排的全新里程碑。

    劉和然指出，淨零轉型是全球產業發展的必經之路，面對歐盟碳關稅等國際經貿挑戰，基北北桃合作平台將集結公私部門力量，成為企業最堅實的後盾，提供即時、有效的行政協助，助企業度過碳稅困境，展現地方政府推動產業淨零轉型的決心與具體成果。

    劉和然說，新北市作為領頭羊，率先全國發布「2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，更主動攜手3市共同推動產業淨零轉型。今年4市舉辦培力課程，吸引超過1200家企業參與，完成8300家次能源查核及減碳輔導，並協助爭取資源，支持企業導入節能減碳與再生能源設施，未來將深化公私協力，帶領更多企業培養碳盤查與碳規劃專業人才，提升永續競爭力。

    經濟發展局長盛筱蓉表示，活動邀請和碩科技董事長童子賢發表「公私協力—能源轉型與企業發展」專題演講，分享企業減碳實務與國際趨勢。此外，現場舉辦「節能媒合會」與「基北北桃聯合碳健檢專區」，集結創能、儲能、節能及智能等近30家優質廠商，提供一站式技術交流與媒合平台，協助企業掌握最新減碳方案；聯合碳健檢專區由專業顧問團隊提供一對一諮詢，協助企業快速了解碳排現況，掌握節能改善方向。

    新北市副市長劉和然（右）了解廠商的減碳設備或方案。（記者賴筱桐攝）

