新北市大安庇護工場遷移土城 讓身障朋友更安心工作

新北市勞工局長陳瑞嘉與庇護員工體驗植栽DIY。（記者黃政嘉攝）

新北市大安庇護農場從樹林遷至土城頂埔共構大樓，並更名為「新北市大安庇護工場」，新北市勞工局今於新址辦喬遷活動，勞工局長陳瑞嘉表示，舊址有農地使用問題，且地處山坡，有安全疑慮，為讓身心障礙者有安全的工作環境，因此媒合搬遷至公有場地，繼續為身心障礙就業盡心力。

陳瑞嘉在喬遷活動與新北市視障協會理事長陳嗣民、新北市議員江怡臻、洪佳君，以及土城區長周晉平等人，共同為庇護工場灌溉象徵希望的植栽，並與庇護員工一同製作綠植水苔球，細細感受員工的園藝手藝。

陳瑞嘉表示，身心障礙者就業一直是勞工局重點業務，大安庇護工場提供超過30名庇護性員工就業機會，照顧多個身心障礙家庭，新北市目前有23家庇護工場，提供近500個工作機會，庇護工場營運不容易，1年經費花約1億元，為的就是給員工1個機會，提升他們的價值，同時減輕照顧者的負擔，若有NGO非營利團體願意耕耘庇護工場，勞工局一定大力協助輔導。

新北市視障協會2004年開辦新北市大安庇護農場，協會理事長陳嗣民表示，從樹林搬遷至土城，除了環境提升，同時有利延續、深化；大安庇護工場專業經營園藝施工維護、盆栽販售、建築物清潔，近年來更積極開發生態瓶、水泥盆器、擴香石等文創商品，搭配綠植更成為居家或辦公室的療癒小物。

勞工局指出，有園藝、盆栽、清潔相關需求可洽詢02-26852017，協助庇護性員工透過工作賺取收入、參與社會，相關庇護工場商品，可至「新北市庇護工場網路商城」網站查詢。

「新北市大安庇護工場」遷至土城頂埔共構大樓，新北市勞工局今辦喬遷活動。（記者黃政嘉攝）

新北市視障協會理事長陳嗣民，期望新址讓庇護員工更安心工作。（記者黃政嘉攝）

新北市大安庇護工場在牆面設立故事牆，梳理機構創立脈絡。（記者黃政嘉攝）

