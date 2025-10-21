中華郵政啟用電動三輪機車 拚年底電動機車佔比過半

中華郵政新引進的三輪電動機車。（記者林志怡攝）

中華郵政公司今日宣佈啟用電動三輪機車，並預計於明日將44輛新車分配至台北郵局、板橋郵局、三重郵局，後續將視試辦情況，評估推廣至其他投遞單位，且目前中華郵政的電動機車車隊已有46.1％為電動二輪機車，今年年底以50%為目標，若電動三輪機車試辦成功，將是擴充電動車隊的重要採購目標。

中華郵政公司董事長王國材表示，為響應2050淨零轉型，中華郵政自107年起推動機車電動化，目前中華郵政計有7880輛機車，其中電動二輪機車計3630輛，佔比已達46.1％，今年也將持續採購，並以年底達到50%為目標，且規劃2040年全數更換為電動車。

交通部次長伍勝園指出，中華郵政今起導入電動三輪機車，代表思維從傳統郵遞轉換為低碳、智慧、創新的新時代，中華郵政的郵遞人員深入台灣大街小巷，不只傳遞訊息，也是社區的守護者與永續推手，讓同仁駕駛的電動機車也在民眾眼中起了示範效果。

中華郵政公司郵務處長柯清長說明，中華郵政引入電動二輪機車後，每個投遞單位使用後反應都很好，但二輪機車存在傾倒等危險性，因此公司持續依照配送量、包裹的成長考量，引進電動三輪車以增加載運量達80件包裹，著地性、安全性也更佳，可減少使用二輪機車的可能風險，對女性投遞人員也更有保障。

柯清長解釋，中華郵政電動機車在空車情況下續航力均可達到75公里，而電動三輪機車在運送60個包裹的情況下，續航力也可達到65公里；運量方面，傳統二輪機車約可載運8個包裹，最新引入的電動三輪機車滿載情況下，約可運送80個包裹，作為物流車隊可大幅提升運能。

此外，柯清長說，明起公司將把44輛電動三輪車配發到雙北的3所郵局，包括台北郵局18輛、板橋郵局16輛、三重郵局10輛，並於6個月內持續了解使用情況，評估擴大至全國投遞單位的參考，並依據各區域特性推動。

中華郵政電動二輪機車。（記者林志怡攝）

中華郵政董事長王國材。（記者林志怡攝）

