淡江大橋明年5月通車 新北提前拓寬銜接道路

淡江大橋預定於明年5月通車，預估通車後每日車流量將達近6萬輛次。為迎接北海岸交通新時代，新北市政府推動淡水地區銜接道路改善工程。目前沙崙路拓寬已全線完工，中正路2段51巷拓寬工程也進入尾聲。

交通局長鍾鳴時指出，為分散進出淡水老街與漁人碼頭車流，減輕壅塞，市府提前啟動銜接道路改善計畫，透過路寬調整、人車分流及轉乘動線優化，打造更安全友善的交通環境。其中沙崙路已拓寬為雙向4車道，並增設左轉附加車道，避免等候轉向車輛影響直行動線，提升行車效率。同時重新劃設標線，強化行人與車輛通行安全。

另一項重點工程，中正路2段51巷拓寬計畫，將原瓶頸路段拓寬為5車道，改善大貨車轉向困難問題。新設寬人行道，兼顧行人與自行車族使用需求。工程完工後，漁人碼頭煙火節、淡水光影藝術季等大型活動期間可實施人車分流，使接駁公車與輕軌轉乘更順暢，進一步確保遊客安全。

鍾鳴時表示，未來將持續檢討淡水、八里周邊路網與公共運輸接駁計畫，打造安全、便捷、永續的交通環境，讓市民與遊客都能安心暢行，共同迎接淡江大橋啟用帶來的全新交通格局。

