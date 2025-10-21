為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨彈持續！ 農村水保署：土石流紅色警戒增加到22條

    2025/10/21 12:57 記者楊媛婷／台北報導
    農村水保署今中午發布最新土石流警戒預報，紅色警戒增加到22條。（記者楊媛婷翻攝）

    農村水保署今中午發布最新土石流警戒預報，紅色警戒增加到22條。（記者楊媛婷翻攝）

    隨雨彈轟炸北台灣，依農業部農村水保署今（21日）發布的最新土石流與大規模崩塌警戒預報，已針對北市士林區、新北三芝區與汐止區、宜蘭南澳鄉與蘇澳鎮等靠山區域共13村里發布22條土石流紅色警戒，其中新北汐止區東山里則持續發布大規模崩塌紅色警戒，已建請地方盡速撤離相關區域民眾。

    自昨天開始，北台灣雨勢未歇，農村水保署發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒增加到22條，土石流黃色警戒為166條，大規模崩塌紅色警戒1處，大規模崩塌黃色警戒2處。

    農村水保署指出，22條土石流紅色警戒，分布於台北市士林區新安里、溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，共3縣（市）6 鄉（鎮市區）13村（里）。

    土石流黃色警戒則共166條，主要分布在北北基桃竹宜等靠山區域，其中台北市為文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里等，新北則是三芝、新店、三峽、汐止、平溪、深坑、石碇等靠山區域。

    大規模黃色崩塌警戒則為2處，分別分布於桃園市復興區 華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等。

    農村水保署指出，隨氣象署預測，入夜後部分區域可能會轉為紅色警戒，如新北的深坑區、雙溪區、石碇區等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播