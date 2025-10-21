雨彈持續！ 農村水保署：土石流紅色警戒增加到22條

農村水保署今中午發布最新土石流警戒預報，紅色警戒增加到22條。（記者楊媛婷翻攝）

隨雨彈轟炸北台灣，依農業部農村水保署今（21日）發布的最新土石流與大規模崩塌警戒預報，已針對北市士林區、新北三芝區與汐止區、宜蘭南澳鄉與蘇澳鎮等靠山區域共13村里發布22條土石流紅色警戒，其中新北汐止區東山里則持續發布大規模崩塌紅色警戒，已建請地方盡速撤離相關區域民眾。

自昨天開始，北台灣雨勢未歇，農村水保署發布最新土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒增加到22條，土石流黃色警戒為166條，大規模崩塌紅色警戒1處，大規模崩塌黃色警戒2處。

農村水保署指出，22條土石流紅色警戒，分布於台北市士林區新安里、溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，共3縣（市）6 鄉（鎮市區）13村（里）。

土石流黃色警戒則共166條，主要分布在北北基桃竹宜等靠山區域，其中台北市為文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里等，新北則是三芝、新店、三峽、汐止、平溪、深坑、石碇等靠山區域。

大規模黃色崩塌警戒則為2處，分別分布於桃園市復興區 華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等。

農村水保署指出，隨氣象署預測，入夜後部分區域可能會轉為紅色警戒，如新北的深坑區、雙溪區、石碇區等。

