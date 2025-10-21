中央前進協調所轉型 季連成：最放心不下佛祖街

佛祖街林田幹線道路兩側覆蓋防水布，並用沙袋加固。（記者王姝琇攝）

中央災害應變中心前進協調所預計於明（22）日從「災後救援」轉型為「重建復原」，總協調官季連成強調，轉型過程所有工作都是無縫接軌的，佛祖街防水持續做到11月底；燕子口堰塞湖降挖工程預計明天開標。

季連成說，昨日進行協調工作時，原業者開價太高，原則上透過比價預計明天開標，再請得標業者評估，開挖深度約10公尺，讓水和緩流就不會成災。就像馬太鞍堰塞湖的概念，馬太鞍溪每天水流量大概是50萬到100萬噸，順著河道慢慢流對村民就沒有威脅性，燕子口堰塞湖壩體開挖推進，挖下去後水慢慢從缺口流出去，也可減少台8線的水流量。

另一重點是佛祖街防水工程，也是季連成提到「最放心不下」，他說，它是屬災後復原重建階段，我們在轉型過程是無縫接軌的，工程大概會持續做到11月底左右，將所有防水布鋪上去、壓沙包，讓沙子不會堵進溝渠與下水排水道。

至於馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒何時能解除，季連成重申，昨天雨勢馬太鞍溪不到5毫米，燕子口也僅約30毫米，但颱風外圍環流與東北季風共伴效應仍然存在，還是得再經過討論，若解除警戒4條件都達成，大概在今天或明天就會解除。

季連成也針對轉型後說明後續交接及提醒花蓮縣府待辦事項。交接事項盤點方面，農業部表示，農地多為私人所有，涉及層面甚廣，待與地主、農民及相關單位充分溝通討論後，將納入災後復原重建中央協調會報「農業復建組」研議。

此外，原住民族委員會也請花蓮縣政府完成147件原住民申請災損房屋結構安全鑑定，並調查原住民中繼屋需求後，交由「家園復建組」彙辦，另整修舊東富國小校舍作為臨時安置場所，移交「協助收容安置組」續處。

另針對提醒花蓮縣政府後續待辦事項部分，包含儘速提出馬太鞍溪堰塞湖疏散避難演練相關整備計畫、清運農地廢棄物與處理農地土砂、修復堤防與排水清疏、補齊道路側溝隔柵板、加強光復鄉垃圾清理分類、持續關懷訪視安置居民、評估適當土地位置興建中繼屋，及將光復鄉學校納入防洪疏散演練、協助行銷年度觀光活動等事項，盼儘速協助災民恢復生活。

佛祖街邊坡防水工程將持續進行到11月底。（記者王姝琇攝）

