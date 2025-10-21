豐中霸凌輕生案記大過被學校撤銷 校長首度至議會備詢

豐原高中校長廖敏樂首度至台中市議會議事堂備詢，說明霸凌案。（記者張軒哲攝）

豐原高中2年前爆發師對生霸凌案，當事學生輕生，經調查認定前學務主任、主任教官霸凌屬實，各被停職或撤職，其中一名不當管教屬實遭記大過的學務創新人力（校安人員），去年提行政訴訟，學校竟私下和解撤除記過處分，創全國首例；豐原高中校長廖敏樂今日首度至議事堂備詢，台中市府民進黨團總召王立任指出，豐中僅派一名行政人員參與調解，隻手推翻校事會議調查結果，痛批學校謊話連篇，要如何教育孩子。

民進黨籍市議員王立任、黃守達、張玉嬿及謝志忠再度追問教育局豐原高中撤銷處分案，校安人員撤銷記過以來，教育局與校方的說法前後不一，校方甚至被查出對外聲稱的「不再另行懲處」與調解筆錄內容不符，而被揭穿後，如今又改口稱依契約「永不再錄用」，整起事件不僅未遵守行政程序，更暴露出教育局監督失靈。

王立任質疑，校方都是派一名行政組員出席調解，連一級主管或主任都沒出席，根本就不重視此事。

廖敏樂說，當時學校人員代表學校在法院進行調解庭時，法官有口頭詢問校安人員，過去是否有其他處分。

王立任質疑，口頭詢問的部分，根本不在調解筆錄，也沒有留下證明，台中市教育局督導不周，此事校方沒有道歉，學校謊話連篇，根本對不起這名死去的學生，這名校安人員透過循調解程序撤銷記過處分一事，台中市府教育局長蔣偉民根本沒掌握，明顯螺絲釘鬆了，整起事件後續該如何處理，教育局要說清楚。

民進黨籍市議員王立任（中）、黃守達（左）、張玉嬿質問豐中霸凌案。（記者張軒哲攝）

