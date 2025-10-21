內政部補助5600萬餘元 改善花蓮7道路

花蓮市中央路道路改善工程，將自27日起管制施工。（花蓮縣政府提供）

內政部協助花蓮縣逐年改善市區道路，保障用路人使用安全及舒適，透過「111-116年生活圈交通系統建設計畫（市區道路）」及「提升道路品質計畫（內政部）2.0」經費，114年度核定共計5601萬9000元，辦理7條花蓮縣市區道路改善，其中花蓮市中央路27日開始施工，為避免造成交通壅塞，今天提前公告影響範圍，提醒花蓮市民及前來旅遊的外縣市遊客注意。

縣府建設處表示，「花蓮市中央路道路改善（吉興一街路口-中山路三段路口」，為向內政部爭取並獲核定的提升道路品質計畫2.0之一；「吉興一街路口-中山路三段路口」金額為958萬元，總長400公尺、路寬20公尺，除辦理道路全路幅路面刨鋪作業外，也協調管線單位辦理既有孔蓋下地，並改善沿路交通設施、標線等設施，在保障用路人行的安全外，也藉此提升地方觀光品質，增加觀光潛力，強化地方產業發展。

縣府建設處表示，中央路道路工程採半半施工執行（單側封閉雙向通行），第一階段執行南下車道封閉施工，由北上車道調撥行駛，第二階段執行北上車道封閉施工，由南下車道調撥行駛，預計10月27日至11月7日施工。對於工程施工期間造成用路人的不便，請用路人體諒。

