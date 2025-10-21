為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內政部補助5600萬餘元 改善花蓮7道路

    2025/10/21 12:50 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮市中央路道路改善工程，將自27日起管制施工。（花蓮縣政府提供）

    花蓮市中央路道路改善工程，將自27日起管制施工。（花蓮縣政府提供）

    內政部協助花蓮縣逐年改善市區道路，保障用路人使用安全及舒適，透過「111-116年生活圈交通系統建設計畫（市區道路）」及「提升道路品質計畫（內政部）2.0」經費，114年度核定共計5601萬9000元，辦理7條花蓮縣市區道路改善，其中花蓮市中央路27日開始施工，為避免造成交通壅塞，今天提前公告影響範圍，提醒花蓮市民及前來旅遊的外縣市遊客注意。

    縣府建設處表示，「花蓮市中央路道路改善（吉興一街路口-中山路三段路口」，為向內政部爭取並獲核定的提升道路品質計畫2.0之一；「吉興一街路口-中山路三段路口」金額為958萬元，總長400公尺、路寬20公尺，除辦理道路全路幅路面刨鋪作業外，也協調管線單位辦理既有孔蓋下地，並改善沿路交通設施、標線等設施，在保障用路人行的安全外，也藉此提升地方觀光品質，增加觀光潛力，強化地方產業發展。

    縣府建設處表示，中央路道路工程採半半施工執行（單側封閉雙向通行），第一階段執行南下車道封閉施工，由北上車道調撥行駛，第二階段執行北上車道封閉施工，由南下車道調撥行駛，預計10月27日至11月7日施工。對於工程施工期間造成用路人的不便，請用路人體諒。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播