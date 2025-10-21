為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋節塊等於一架波音747飛機！ 公路局圖解如何吊裝

    2025/10/21 12:53 記者吳亮儀／台北報導
    交通部公路局圖解淡江大橋橋面節塊焊接過程。（公路局提供）

    交通部公路局建造淡江大橋，預計明年五月通車！本月初完成最後一個鋼梁節塊海上懸臂吊裝，完成全斷面銲接，公路局陸續公布橋梁建造工法，並曝光鋼樑節塊重量高達400公噸以上，等於一架波音747飛機的重量。

    淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747的重量。淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府從未參與建造。

    公路局說明，淡江大橋巨型的鋼梁節塊採用超高難度海上懸臂吊裝工法組成，鋼梁節塊於台北港二次組裝完成，再用平台船運至淡水河口。施工團隊克服萬難在載浮載沉的海上作業，利用懸臂工作車把重達400噸以上的鋼梁節塊從平台船上懸空吊起，精準對接到前一節塊上拼出一座巨型鋼橋。

    公路局指出，為了完成艱鉅任務，八里端與淡水端各配置2台懸臂工作車，每台配有400噸油壓千斤頂，合計吊升能力高達800噸，搭配40條直徑達15.2毫米的預力鋼線，為重達400噸以上的鋼梁節塊而設計。

    公路局指出，吊裝時統一指揮同步吊升，透過工作車的電腦液壓控制系統即時監測各點受力，確保節塊不扭曲、不晃動，吊具的千斤頂能微調節塊重心讓上下端口完美對齊，端口間隙控制在1公分，工法結合精密控制與現場熟練的經驗，鋼梁一節一節懸空延伸，淡江大橋就這樣在海上逐步誕生。

    交通部公路局圖解淡江大橋橋面節塊焊接過程。（公路局提供）

