    首頁 > 生活

    雨彈狂炸桃園傳農作災損 蘆竹區農場淹水逾2公頃損失百萬

    2025/10/21 12:41 記者鄭淑婷／桃園報導
    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損。（農業局提供）

    風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，桃園市受連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局今（21）日會同相關單位前往勘查，目前已有農場淹水面積逾2公頃，初估損失逾百萬元，主要都是葉菜類。

    農業局長陳冠義偕同農糧署北區分署長林傳琦、桃園市農會總幹事周宗維、蘆竹區農會總幹事陳春郎等，今早前往蘆竹區視察短期葉菜受災狀況，陳冠義表示，蘆竹區部分農場受到豪大雨影響，導致田區不結球白菜浸水災情，另有蕎麥、大豆及高粱等低耗水作物災情，立即與相關單位到現場會勘，農業局將依農業天然災害查報作業規定啟動勘災程序，報請農業部現金救助。

    農業局提醒，根據中央氣象署天氣預報，近日仍有豪大雨發生機率，提醒種植低耗水作物的農友，應注意農作防災及加強排水措施，後續若有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害損失照片，以利後續災損補助申請。

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損,桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    受到連日豪大雨影響，蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

    蘆竹區傳出農作淹水災損，桃市府農業局21日會同相關單位前往勘查。（農業局提供）

