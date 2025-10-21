高雄教團喊校園濫訴應廢校事會議 「人本」要求教局公開澄清數據

校園校事會議制度是否廢除，近日引發教團與人本教育基金會的兩派討論。（資料照）

高雄市中小學校長協會、高雄市教育產業工會等教育團體及多位民代，16日開記者會指學校校事會議引發匿名、濫訴現象，讓學校浪費大量資源且疲於奔命，喊話廢除，對此，人本教育基金會南部辦公室持反對意見，認為教團所公布數據與事實不符，要求高雄市教育局公開澄清數據，不過目前為止，教育局仍未回應。

人本教育基金會南部辦公室指出，根據教育部統計，2024年4月17日至今年5月30日全國各縣市高中以下學校校事會議受理案件共1124件，其中，高雄市為145件。但教團記者會提到高雄各級學校1年多來頻繁接獲家長檢舉，召開1000多場校事會議，指是錯誤引用數據，混淆視聽。

請繼續往下閱讀...

人本指出，教團記者會中提及數個個案凸顯制度問題，認為只講前因，不講處理結果，無助於修法之討論，更可能加劇親師衝突。

人本認為，應共同討論制度之合理改善以及違法濫權情形之防堵，任何制度缺失都應設法持續改善，並願意協助讓校事會議制度朝向更公正、透明、獨立，有效化解衝突的方向優化，且若有其他制度設計能更有效達成公正調查、同時保障師生雙方權益，例如類似幼教不適任人員集中由主管機關調查審議之制度，也都可作為討論方向。

人本並呼籲高雄市教育局，盡速公開澄清教團記者會提出之不實數據，並就議員及團體所關注之3件爭議事件公開說明其處理結果及檢討。並對學校教評會多次拒絕依調查報告之建議及法規解聘之案件說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法