馬太鞍溪下游又出現堰塞湖 滿水位約60萬噸估24小時內恐溢流

馬太鞍溪堰塞湖下游1公里今天形成新的崩塌，造成小型的堰塞湖，預估24小時內達到滿水位60萬公噸，將造成溢流。（林保署提供）

風神颱風外圍環流在北部造成豪雨，花蓮馬太鞍溪上游集水區雖雨量很少，但今天早上卻下游出現新的小型堰塞湖，林保署立即通知下游公路局疏散廠商及機械，公路局也強調，不排除緊急預防性封閉馬太鞍便橋。

林保署花蓮分署長黃群策今上午陪同中央災害前進協調所總協調官季連成將軍到太魯閣視察，針對馬太鞍溪下游形成的新堰塞湖，黃群策指出，主要是堰塞湖堰體因為沖刷形成V型河道，下方有部分土體因為過於鬆軟造成小型崩塌，形成新的堰塞湖。

請繼續往下閱讀...

黃群策說，估計隨著溢流水愈來愈多，新堰塞湖滿水位有60萬公噸，因為堰體土方很軟，估計24小時內新堰塞湖就會沖掉，將造成下游馬太鞍溪橋下方水位上漲約50到70公分，已通知公路局疏散下游疏濬的怪手、車輛等重機械，雖暫時不會影響村落，但會評估通知村落緊急疏散。

季連成也說，新堰塞湖60萬公噸滿水蓄水量只有上游馬太鞍溪堰塞湖1/3，現在是155萬公噸，50萬噸下來溪水會上漲50到70公分，不會造成便橋危險，但會先疏散下游施工廠商，確定沒有問題才會復工。

對此公路局東區養護工程分局表示，今天接獲林保署通知，馬太鞍溪今天新增堰塞湖，將於24小時內溢流，為維護用路人安全，已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規劃，建議改道路線方面，南下花蓮往台東，以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，走台9線-台11線-台30線-台9線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法