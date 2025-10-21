19縣市陸上強風特報「最高11級風」 圖解蒲福風級7級以上會致災

氣象署發布陸上強風特報。（圖擷取自氣象署官網）

昨天起受到風神颱風外圍環流、東北季風和大低壓帶影響，北部和東北部下起豪雨、颳起強風。中央氣象署今天（21日）發布陸上強風特報，19縣市有強風「最高風速達11級」，並圖解蒲福風級，只要風速達7級以上，就會致災。

氣象署說明，這2天在東北季風和颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了明顯的強風，從氣象報導中常會出現達「＿級風」、「風速每秒＿公尺」這樣的描述，目前最常使用來描述風力大小的方式，除了使用精準的秒速（公尺／每秒）、時速（公里／小時）外，也經常使用「蒲福風級」來將風速分級。

氣象署說明，一開始的蒲福風級是按風速大小，依照地面或海面物體被風吹動的情形，將風力劃為「0」至「12」，共13個等級，後來蒲福風級表將比12級更強的風速進一步分級，整個分級表因此擴展到17級，但這些超過12級的新增級數通常只適用於特殊情況，例如颱風。

氣象署說明，擴展版的蒲福風級表被經常受到颱風影響地方使用，台灣是其中之一。在蒲福風級表中，7級以下大概是日常生活中容易感受到的範圍，超過7級的風通常就和可能致災的天氣有關了，日常狀況大概是0級到6級，7級以上就是「災害篇」。

​氣象署說明，「7級」風速開始，大部分的人要迎風行走就會顯得相當吃力了，從這種風速開始，盆栽等物品就容易傾倒，路上也可能會有東西砸落，鐵皮、招牌會開始擺動、發出聲音。「8-9級」的風，路邊的機車就容易被吹倒了，再繼續往上，連移動中的機車都會感到騎行困難。

當風力來到「10級以上」，則對安全有威脅了，氣象署說明，此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候，不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生。

氣象署指出，此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。若風力「超過12級」，戶外已是極度危險的狀態，部分鐵皮、較不穩固的建物也可能被吹壞損毀一定要找安全堅固的建築物避難，並遠離易碎的玻璃門窗。

​氣象署在今天中午發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，21日上午到22日晚上，蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。

另外，基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

蒲福風級日常篇。（圖由氣象署提供）

蒲福風級災害篇。（圖由氣象署提供）

