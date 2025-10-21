為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪又有新堰塞湖形成！恐24小時內溢流 公路局防災戒備

    2025/10/21 12:38 即時新聞／綜合報導
    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，今（21日）早上又形成一個新的堰塞湖。（林保署資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，今（21日）早上又形成一個新的堰塞湖。（林保署資料照）

    花蓮馬太鞍溪驚傳出現新的堰塞湖，公路局指出，接獲林業及自然保育署通報，馬太鞍溪出現新增堰塞湖，研判可能於24小時內發生溢流情形，為維護用路人安全，已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規劃。

    綜合媒體報導，馬太鞍溪堰塞湖下游1公里處，今（21日）早上又形成一個新的堰塞湖，滿水位約60萬噸，預估恐將於24小時內溢流。公路局接獲通報後表示，為維護用路人安全，已進入防災戒備階段，提醒用路人預作改道路線規畫。

    建議改道路線如下（替代路線分流行駛）：

    （一）花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

    （二）花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

    公路局指出，工務段已派員加強巡查與現場警示布設，並預備隨時啟動封閉措施，同時呼籲用路人，請特別留意氣象情資及封閉道路資訊（含替代道路），颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

