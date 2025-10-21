好暖！ 見年輕人拄拐杖搭捷運 優先席阿嬤「秒起身讓座」

立法院三讀通過，將博愛座改成「優先席」，然而目前仍能在網上看到各種讓座爭議發生。示意圖。（資料照）

台灣大眾運輸工具頻傳老年長者使用肢體暴力或言語羞辱，逼迫年輕族群讓座，導致爭議事件不斷，即便立法院三讀通過，將博愛座改成「優先席」，仍能在網上看到相關事件發生。不過近來有民眾搭乘捷運時，看到一名坐在優先席的的老婦人，主動讓位給拄著拐杖的年輕男子，畫面引發熱烈討論。

據了解，一名女網友昨（20）日上午在臉書社團「爆料公社」分享一段影片，只見一名因受傷手持柺杖的年輕男乘客，一跛一跛地慢慢走入北捷車廂內，原本他準備拉著吊環站立，一名坐在優先席的白髮婦人見狀，立即拎起包包站起來讓位，男子向婦人點頭道謝後入座，隨後婦人自行走到車廂的另一處優先席坐下。

請繼續往下閱讀...

分享這段影片的原PO對此直呼，「一樣是老人，大家不應該只知道要求讓位的那些新聞而已」，影片曝光後，掀起網友熱烈討論與留言大讚，「有感動到」、「真的很多阿嬤人很好」、「這種長輩才值得人尊重」、「這才是優先席存在的意義」、「不是所有老人都是壞人，只是壞人變老了，那些壞老人，其實年輕時也是壞小孩」、「所以禮讓真的是關乎個人修養，沒必要情勒，也不需要吵，只是可以看清人性而已」。

影片中的男子事後現身留言回應，對於婦人願意主動讓座，讓他當下有些不好意思，直到確認對方有其他位置坐，才心懷感激坐下。他還補充解釋，自己因車禍骨折目前需拄拐杖行動，但左腳不能負重超過體重50%，直到近期才恢復到可獨自搭大眾運輸工具，並在這段期間從一般民眾、司機與服務人員身上感受「台灣真的是很有愛的環境」。

