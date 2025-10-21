為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台積電1奈米廠可能落腳的沙崙原來這麼美 歸仁攝影展拍給你看

    2025/10/21 12:47 記者吳俊鋒／台南報導
    新歸仁之美攝影比賽成績揭曉，在優秀作品中，透過藝術視角，讓未來科技發展重鎮的沙崙，也精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    新歸仁之美攝影比賽成績揭曉，在優秀作品中，透過藝術視角，讓未來科技發展重鎮的沙崙，也精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    為透過鏡頭紀錄地方的發展變遷，以及生活樣貌，精彩呈現豐富的人文風貌與自然景觀，台南歸仁區公所舉辦「新歸仁之美攝影比賽」，成績揭曉，12件入選作品中，有半數取景台積電最先進1奈米製程可能落腳台南的沙崙智慧綠能科學城周邊，未來國內的科技重鎮，先以藝術視角秀給你看。

    歸仁區公所邀請台灣攝影學會理事長鄭俊堂、台灣攝影學會顧問蔡來旺，以及台灣攝影家交流協會副理事長張萬興等知名大師擔任攝影比賽的評審，歷經4階段評選，從255件參賽作品中，選出精彩呈現新歸仁之美的10件優選獎與2件佳作，。

    公所將在歸仁文化中心舉行頒獎儀式，並邀請得主出席，進行攝影心得的交流，12件作品也同步展出，3件直接取景沙崙綠能科技示範場域，附近聚落內的彩繪牆，以及三井OUTLET與高鐵特定區等各1，都緊鄰未來台積電1奈米廠進駐的南科四期。

    除了沙崙、高鐵一帶等歸仁新開發的地方之外，舊城區的教會、仁壽宮、美學館、文化中心，以及製麵、養鴨的傳統產業，也都是入選作品的題材，攝影展內容等於是不同世代場景的交融，各具特色。

    歸仁區長朱雅宏說，近年來歸仁地區因重大建設陸續推動，人文風情、產業發展、自然景致等都與過往有截然不同的樣貌，攝影比賽的作品，也直接反射出民眾心中對歸仁之美的全新詮釋，希望將這些畫面精彩呈現，且完整保存，透過藝術視角，帶動光熱潮。

    朱雅宏表示，透過作品呈現地方的美麗風光、城市故事，也盼能喚起社區居民對家鄉的認同，以及情感連結，同時促進藝術交流，提升文化形象與觀光價值，新歸仁之美攝影展於明天登場，持續至11月2日，歡迎各界共襄盛舉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播