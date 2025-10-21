北市年初修法要求消費場所掛保單與消費證明 議員憂個資外洩、公務員過勞

自助洗衣店陳情向議員陳情，擔憂保單與繳費上雖有遮蔽負責人個資，仍有外洩風險。（記者蔡愷恆攝）

台北市因寶林茶室事件，今年修改法規辦法，要求消費場所需張貼或懸掛公共意外責任保險單與消費證明。台北市議員徐立信今（21日）開記者會，說明收到自助洗衣店陳情，擔憂保單與繳費上雖有遮蔽負責人個資，仍有外洩風險。徐立信呼籲市府修改法令。法務局則回覆，會再與建管處、產發局研議，期望達到業者與消費者權益之間的平衡。

法務局解釋，寶林茶室業者雖有公共意外責任險保單，但未繳費失去效力，北市才會修改消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法第7條，明確要求「公共意外責任保險單」及「繳費證明」應張貼或懸掛於消費場所內明顯處。

請繼續往下閱讀...

向議員陳情的自助洗衣店業者擔心，會有不肖人士去店內撕下繳費證明，並曝光於亮光下竊取個資。徐立信也指出，業者向保險公司申請保險證書即可代表業者有實質繳費，若是需要店家掛上塗改後的保險單及收據，不僅畫蛇添足、引發個資外洩問題，要依新辦法稽查的局處共有上萬處，「真的會操壞基層公務員。」

法務局說明，當初修法主要是保障消費者知悉權益，不過執行面上可能對業者有不方便的情況，會再研議看是否進行第二次修法。

產發局表示，在稽查時業者也曾反映過相關情事，產發局目前也依法幫助自助洗衣店業者，提供塗掉負責人個資的方式，既可以符合規定，也能保障隱私。

徐立信也指出，業者向保險公司申請保險證書即可代表業者有實質繳費。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員徐立信今（21）開記者會，說明收到自助洗衣店陳情，擔憂保單與繳費上雖有遮蔽負責人個資，仍有外洩風險。（記者蔡愷恆攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法