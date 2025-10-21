議員黃淑君籲檢討社工待遇與配置 新北市府允強化局處合作

新北市副市長陳純敬（左二）坦言現行系統仍需加強磨合，願意督促各局處協力改善。（新北市議員黃淑君提供）

社工薪水常常和工作量不對等，導致人力缺口難補。新北市議員黃淑君痛批市府長期忽視社工情緒勞動與薪資待遇問題，跨局處協作機制失靈，導致基層社工疲於奔命，難以有效支援脆弱家庭，呼籲市府儘速檢討待遇與人力配置。社會局長李美珍表示，目前社安網都是一主責、多協力方式建立社會安全網，但黃指常常是主責社工急如熱鍋上螞蟻，協力的衛生局或警察局卻無法及時協助，導致社工壓力爆表。新北市副市長陳純敬允諾強化各局處合作。

黃淑君指出，脆弱家庭往往同時面臨貧窮、失業、犯罪、物質濫用及精神障礙等問題，但近兩年審計處檢討社會局，發現社工缺額不斷攀升、結案率持續下降。質疑市府是否有實質解方。以特教家庭為例，若母親罹患嚴重恐慌與憂鬱症，社工常因衛生局精神病床滿額或警察局家防官人力不足而無法獲得支援，最終由主責社工獨自承擔所有工作壓力，待遇卻未反映其情緒勞動。

黃淑君表示，市府在人力調配與資源支援上嚴重失職，讓基層社工長期處於高壓與低薪環境中，既無法留才，更難保障脆弱家庭安全。她要求市府立即檢討制度缺失，重視社工情緒勞動與待遇改革，讓社會安全網真正發揮作用。

李美珍回應，社工人力短缺是全國性問題，新北市自2018年推動社會安全網以來，持續透過「徵才、育才、留才」三面向補足人力，目前仍缺約百名社工。她強調，現行制度已設置跨局處窗口，合作已有默契。然而黃淑君當場反駁「根本沒有默契」。

陳純敬坦言，現行社安網系統確實仍需磨合，承諾督促各局處強化協力機制。人事處長林正壹則表示，將協助社會局補足人力並檢討薪資待遇，並在一個月內與衛福部協商改善方案。

另針對部分社福與長照單位要求員工「回捐薪水」的情形，勞工局長陳瑞嘉強調，此行為已違反《勞動基準法》，市府堅決反對，並呼籲業者應確實維護勞工權益。

