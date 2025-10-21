為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園觀音國民運動中心換新營運團隊 延續原有優惠

    2025/10/21 12:36 記者李容萍／桃園報導
    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

    桃園市觀音國民運動中心原委外廠商「信仰體育管理顧問股份有限公司」月前以營運虧損為由，於今年8月25日正式通知請求提前終止契約，經市府體育局召開協商及協調會議後訂於10月19日為契約終止日。而體育局在契約終止前即著手辦理勞務採購作業，10月1日順利決標予「喬力達休閒管理有限公司」，並通知喬力達公司於10月20日起進場接手營運，且延續原有的運動設施、運動課程與相關優惠補助辦法，確保場館服務不中斷、福利優惠持續享。

    體育局長許彥輝今（21）日表示，信仰公司以經濟環境變動及營運虧損等事由，主張終止契約，為避免觀音區民眾運動權益受損，保障公共服務持續推動，體育局在契約終止前即著手辦理勞務採購作業，歷經公開評選後，於10月1日順利決標，由具備運動場館營運經驗的「喬力達休閒管理有限公司」取得委託經營權，並通知於10月20日起進場接手營運，確保服務不中斷。

    許彥輝說，喬力達公司將負責整體館舍的營運管理、設施維護、課程開辦與人員配置，並延續原有的運動設施、運動課程相關優惠補助辦法，包含公益時段、敬老愛心卡、學生及身心障礙者優惠、市民運動日及設籍觀音、新屋區居民與桃科園區職員的5折優惠等，確保原有市民福利持續享有。

    觀音國民運動中心位於觀音區桃科三路2號，為地上4層、地下1層的多功能運動設施，館內包含游泳池、體適能中心、籃球場、羽球場、桌球場及韻律教室等六大主要設施。喬力達公司除維持每日上午8時至晚上9時全時段開放外，亦將推出各類運動課程及親子活動，並配合市府政策舉辦公益性體育推廣活動，持續推動全民運動風氣。

    另外，喬力達公司進場前已完成悠遊卡及敬老愛心卡設備設置、場館視覺更新及人力配置規劃，並針對11、12月課程提早招生，其接手後，所有票價、使用方式、優惠內容均依原標準辦理，民眾可安心使用各項運動設施，不需重新辦理會員。

    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

    觀音國民運動中心換新營運團隊延續原有優惠。（桃園市政府提供）

