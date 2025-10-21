衛福部嚴查加熱菸 校長、家長、教師及民團發聯合聲明力挺

衛福部嚴查加熱菸，校長、家長、教師及民團今發聯合聲明力挺。（圖由國教盟提供）

加熱菸上架首日，衛福部即查獲違規，包括全國中小學校長協會（全校協）、全國家長團體聯盟（全家盟）、國教行動聯盟（國教盟）、全國高級中等學校教育產業工會（全中教）及民間團體等，今（21）日發布聯合聲明，強調捍衛政府執法，拒絕菸商帶風向，力挺衛福部依法下架違法加熱菸，堅決守護兒少健康。

國教盟理事長王瀚陽表示，菸草公司企圖讓下一代繼續對尼古丁成癮，新興菸品就是菸草公司的主要捷徑，研究顯示，加熱菸8成使用者是年輕人，而使用加熱菸者約9成會成為雙重或多充尼古丁菸品使用者。

請繼續往下閱讀...

王瀚陽說明，加熱菸在台上市首日，出現跨國菸草公司未依「菸害防制法」規定標示尼古丁含量，以及網路狂帶風向等爭議，為了維護兒少健康福祉，校長、教師、家長及民團共同發表聯合聲明，力挺衛福部，支持國健署明快執法，要求違法加熱菸即刻下架，並全面抽驗加熱菸實際尼古丁含量。

聲明也強烈譴責違法之跨國菸草公司及販售違法加熱菸之通路，要求從嚴裁罰並公開處分；並籲請平台與媒體自律，全面杜絕變相廣告與導購。上架非免責，守法應為基本原則。

共同聲明包括校長團體全校協理事長陳清義及全國22縣市校長協會、新竹縣中小學校長協會理事長徐華助，教師團體如台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭、全中教理事長史美奐、新北市教師會理事長林松宏、新北市教育人員產業工會副理事長蔡淑遠、台北市教師會理事長蘇銘彥、台北市任兆璋修女林美智老師教育基金會執行長林嘉慧。

家長團體包括台北市家長會長協會理事長楊美娟、台北市家長會長團體聯盟理事長莊嘉平、 台北市高中高職家長會長協會理事長洪偉彬、台灣家長守護婦幼權益協會理事長魏書珮、台灣愛兒親師家長協會理事長曾摯信、全國家長會長聯盟理事長張哲維、全國家長團體聯盟理事長蕭東原共26個家長團體等；中華孕嬰童教保聯合總會理事長蔣淑融、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯共14個分會

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法