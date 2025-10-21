不畏風雨健康運動 逾600位新北原住民槌球聯誼

「原住民族文化健康站槌球聯誼活動」今在樹林體育園區木槌球場登場。（記者黃政嘉攝）

新北市原住民族行政局主辦「原住民族文化健康站槌球聯誼活動」今在樹林體育園區木槌球場登場，680位族人長者穿著雨衣，不畏風雨熱情參與槌球賽與趣味競賽，其中80歲以上長者高達60人，創下歷年新高。

市府原民局連4年舉辦原住民族文健站槌球聯誼活動，今年槌球賽共14支隊伍、92名長者參賽，趣味競賽吸引來自全市27站文健站的525位長者、照服員及志工踴躍參噢，較去年的26站、496人再度成長。

新北市長侯友宜今出席活動與現場長者同樂，侯友宜表示，新北市這幾天豪大雨，本來在討論今天比賽是否取消，但原住民的好朋友都說不能取消，堅持運動，真的了不起；新北市原住民族文化健康站有27站，盼藉此照顧大家，保留原住民傳統文化，也關懷自身健康。

原民局長林瑋茜表示，槌球屬於相對靜態的運動，相當適合長輩來打，一些文健站在場地條件許可下，長輩打槌球也有助養護草皮，長輩在運動的同時，進而喜歡來到文健站，文健站的意義，就是讓有相似生活經驗的族人可以聚在一起交流互動。

今年活動也首度將大溪地舞蹈結合健康操，由「南島大溪地藝術工作室」帶領全場，以南島民族舞蹈結合律動健康操，帶動長者們暖身，跳出健康與文化力。阿美族的80歲鄭榮喜表示，因為參與淡水區部落文化健康站而接觸槌球，打球很健康，今天雨再大也要來。

