「腳」被洪水沖走！光復災區腦麻兒恩恩免費裝回義肢上學去

門諾醫院到恩恩的家，替他套量設計新的足踝矯具，讓孩子終於找回自己的腳，可以開心上學去。（門諾醫院提供）

花蓮光復鄉8歲的腦麻兒恩恩行動不便，需要靠足踝輔具幫他踏出每一步，但堰塞湖溢流那天，恩恩的腳在大洪水中沖走了，媽媽急著替孩子找醫師重新定作，由花蓮門諾醫院輔具中心免費為他訂做新的輔具。縣議員楊華美也說，有災民反映先前獲縣府補助購買的輔具被洪水沖毀，卻因沒有到年限無法補助新購，希望縣府協助解決！

恩恩家在上月23日洪水沖進屋內，水最高約70公分，傢俱、家電全毀，媽媽心疼回憶，當時只能盡量搶救、能拿走就拿走，但恩恩每天都要穿的腳踝矯具卻被沖走了」！

原來恩恩是腦性麻痺患者，雙腳肌力張力過高、走路常墊腳尖，容易失去平衡，常常一不注意就跌倒，後來裝上足踝矯正輔具才有改善！但輔具不見了，等於恩恩的腳也沒有了。媽媽說，恩恩這幾天一邊看著泡水的房間、一邊問「鞋子不見了我怎麼去上學？學校有沒有被沖走？」

「能不能幫我孩子重新做一副矯具」？媽媽焦急地打電話到門諾醫院義肢矯具中心求助！由於恩恩是長期服務個案，醫師、資深治療師吳健銘安排到府評估，抵達時道路仍滿是泥濘，他們在屋前搭臨時桌進行測量，為了趕著讓恩恩可以自由行動，把矯具製作需2至3週的工期縮短一半，設計到完工只花6天，

新矯具送到時，恩恩站起來重新踏出腳步，開心地一直說「媽媽我可以去上學了」！團隊還準備兩雙鞋送他，一雙外出用、一雙留在家練習。吳健銘笑說：「還幫他印上恩恩喜歡的小汽車圖案，希望他戴上時會開心一點」！

門諾醫院輔具中心光復鄉太巴塱部落「東北商行&kapah客棧」設輔具中心，洪災過後有6位使用義肢或輔具的居民求助，由醫師到府評估、重製矯具或義肢，全程免費協助，有人失去義肢、有的輪椅被沖走，團隊一個個去看，一個個重配，吳健銘說「能讓他們重新走路，就是最好的復原。」

