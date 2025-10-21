為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投貓羅溪遇豪雨必淹 議員簡千翔要求疏濬清淤

    2025/10/21 12:36 記者張協昇／南投報導
    南投市貓羅溪低漥地區，近年來每逢豪大雨即淹水。（南投市公所提供）

    南投市貓羅溪畔低窪地區，近年來每逢豪雨來襲即淹水，議員簡千翔今（21日）在議會質詢時要求縣府協請水利署第三河川分署行全面疏濬清淤，根本解決淹水問題，副縣長王瑞德答詢時則表示，除將要求河川分署疏濬外，改善貓羅溪淹水的外轆排水工程計畫，也預計明年動工。

    去年7月，凱米颱風造成南投市貓羅溪水暴漲，淹沒周邊道路，並有數十部汽車泡在水中，災情慘重。今年7月，西南氣流帶來強降雨，貓羅溪畔低窪地區再度淹水。縣議員簡千翔說，解決貓羅溪水問題刻不容緩，身為水利專家的副縣長王瑞德應該可想出更好的解決辦法，由於貓羅溪的含沙量高，淤積嚴重，溪水暴漲時，機動抽水緩不濟急，他建議只有全面疏濬清淤，才能避免水患。

    王瑞德表示，極端氣候影響，目前每年降雨量已超過當年百年防洪設計標準的約17%，排洪斷面必須再增加，除將要求河川分署疏濬清淤，以及規劃將機動式抽水機改為固定式抽水設備外，改善貓羅溪淹水的外轆排水工程計畫，目前滯洪池用地已取得91%地主同意，明年即可動工。

    南投貓羅溪遇豪雨必淹，議員簡千翔21日質詢時要求全面疏濬清淤。（記者張協昇攝）

