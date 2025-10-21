為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    面對網路成癮與數位暴力 中小學導師及輔導老師挑戰大

    2025/10/21 12:07 記者林曉雲／台北報導
    面對網路成癮與數位暴力，中小學導師及輔導老師挑戰相當大，教育部舉辦研習盼增加老師因應挑戰的專業能力。（圖由教育部提供）

    面對網路成癮與數位暴力，中小學導師及輔導老師挑戰相當大，教育部舉辦研習盼增加老師因應挑戰的專業能力。（圖由教育部提供）

    現代人依賴網路甚至成癮，使學生議題更多元複雜，對導師及輔導老師已成極大的挑戰，為強化全國教師的輔導與管教知能，教育部舉辦研習課程，聚焦於「數位性暴力與兒少性剝削防制」、「正向輔導與管教原則」、「校園霸凌防制策略」及「班級經營與情感教育」等主題，盼能增加老師因應挑戰的專業能力。

    有10多年教學經驗的國中老師受訪表示，要當盡責的導師非常不容易，一個學生的背後是一個家庭，家庭失功能的孩子所需要的協助相當複雜，有同事因擔任導師心力交瘁，雖然一個好老師可能就改變一個孩子未來的人生，但中小學導師需要有更多的資源和支撐力量。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，每位學生都是個體，隨時掌握學生動態，適時瞭解學生行為背後原因，不僅觀看表面，應秉持靜心、觀察及等候方式來協助學生面對困境，研習課程聚焦正向輔導管教、班級經營、校園霸凌及情感教育等問題，另藉經驗交流和實務分享，強化教師對輔導與管教的理念及專業知能，期待教師能落實正向輔導管教。

    教育部委請國立草屯商工辦理2場「114年度全國教師輔導與管教知能研習」，研習對象以班級導師及輔導老師等為主，透過研習讓教師更加了解學生輔導與管教的理念及規定，並藉由班級經營相關實務分享及討論，強化教師正確處理學生事務等專業知能，打造安全教室，落實友善校園環境。

    課程引導教師深化對輔導與管教界線的理解外，並強調在面對學生偏差行為或網路風險時，應採取教育性、支持性及修復性的介入方式；另透過案例研討、分組討論與行動演練，協助教師培養同理與觀察能力，提升問題辨識、溝通協調及危機應對等專業知能，使教師能於校園現場實踐正向輔導與管教精神。

    圖
    圖
