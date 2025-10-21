為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風假難斷！「丹娜絲」先雨後晴輿論神反轉 「風神」炸雨蔣萬安被罵爆

    2025/10/21 12:10 記者何玉華／台北報導
    嚴防「風神」颱風共伴效應，台北市長蔣萬安20日召開強降雨第1次工作會報。（圖由台北市政府提供）

    嚴防「風神」颱風共伴效應，台北市長蔣萬安20日召開強降雨第1次工作會報。（圖由台北市政府提供）

    「風神」颱風外圍環流與東北季風共伴，北市今早雨勢仍驚人，昨晚宣布今（21）日仍正常上班上課的台北市長蔣萬安，不似7月7日的「丹娜絲」颱風無風無雨有陽光，前一晚罵爆，隔天輿論馬上反轉讚他「神宣布」、「帥」；今天的雨勢讓不少網友湧到蔣萬安臉書洗版，幾乎一面倒憤怒狂罵，留言已逼近萬則。

    台北市災害防救辦公室今（21）天上午發布新聞稿指出，「經統計，截至今（21）日7時，台北市累積降雨量，山區部分最大為士林區擎天崗，累積雨量達724.5毫米；平地部分最大為文山區北政國中，累積雨量達428毫米。」其中文化大學、政治大學學生飽受風雨之苦的影片，昨起就在網路社群流傳，有自稱政大學生留言說「學長你可以來政大看一下嗎我真的拜託你 不然你就一人發一個橡皮艇」、「蔣的好像你沒有讀過政治大學」、「學長我在政大咕嚕咕嚕」。

    此外，災防辦的累積雨量統計也引發外界質疑已達法定放假標準，導致災防辦緊急澄清強調，停班停課是以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測為認定標準，災防辦公布的「北市平地最大降雨量428毫米」指的是從10月19日18時至21日7時，共計37小時累積雨量，兩者並非同一概念。

