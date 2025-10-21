為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    ITF台北國際旅展11/7登場！ 旅行社瞄準明年9個連假狂推促銷

    2025/10/21 11:59 記者吳亮儀／台北報導
    LINE Pay攤位每日舉辦3場舞台活動，提供1888元與888元LINE Pay優惠券。（圖由台灣觀光協會提供）

    LINE Pay攤位每日舉辦3場舞台活動，提供1888元與888元LINE Pay優惠券。（圖由台灣觀光協會提供）

    ITF台北國際旅展將在11月7日到10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場，主辦單位台灣觀光協會表示，2026年共有9個連續假期、農曆新年連放9天，許多民眾已提前規劃來年的旅遊與聚餐行程。

    ITF主辦單位台灣觀光協會表示，旅展集結各大旅行社與飯店推出年度壓軸與展場限定商品，可一站備齊連假與節慶所需，即日起到11月6日購買預售票更享9折優惠，也建議把握明年9天農曆春節假期以及9個連假度假、聚餐需求，各大飯店祭出餐券及住宿優惠。

    優惠折扣外，近年多家旅行社也在ITF台北國際旅展深耕主題遊程。雄獅旅遊推出多款特色商品，包括附專業領隊隨行的「世界七大馬拉松跑旅系列」、「西班牙朝聖之路11日」與探索生態殿堂的「加拉巴哥群島17日」。

    可樂旅遊也推出「全球登山健行」，從親子級登山健行到進階挑戰應有盡有；「旅遊夢想清單」精選冰島極光、義大利羅馬，和土耳其卡帕多奇亞的熱氣球體驗等6大路線；「2026一級方程式賽車」含F1門票的賽車旅遊行程，走訪英國、日本等賽車聖地。

    旅遊電商KKday推出2至10人的「KKday迷你團」專案，首推「樂活沖繩機加酒＆旅遊行程自由配4日」，每人最超值只要1萬5900元起，「富國島五星機加酒＆旅遊行程5日」，每人2萬4500元起，聚焦日、韓、泰、越等熱門目的地，並於現場加碼抽機票等好康。

    主辦單位表示，即日起到展前11月6日止，能以9折優惠購買預售票，購票請至Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go。

    ITF台北國際旅展11/7登場。（圖由台灣觀光協會提供）

    ITF台北國際旅展11/7登場。（圖由台灣觀光協會提供）

    KKday推2人成行海外迷你團 主打行程自由配、專車不併團、司機兼導遊。圖為沖繩。（圖由KKday提供）

    KKday推2人成行海外迷你團 主打行程自由配、專車不併團、司機兼導遊。圖為沖繩。（圖由KKday提供）

