遭點名未替民眾爭取放假 藍議員嗆「出不出門自己決定」惹議

網點名新北市議員陳偉杰沒幫忙爭取放假，對此，陳偉杰回應「出不出門其實你自己可以決定的！不是什麼都推給政府跟民代」引發議論。（圖擷自Threads）

受共伴效應影響，從昨天（20日）開始北部地區豪雨不斷，今（21日）雙北地區仍維持正常上班上課，昨有淡水民眾冒風雨上班，不滿在Threads上抱怨淡水可以申請停課嗎？更有網友點名新北市議員陳偉杰沒幫忙爭取放假，對此，陳偉杰回應「出不出門其實你自己可以決定的！不是什麼都推給政府跟民代」引發議論。

昨大台北地區風雨不小，有民眾在Threads上發文抱怨「今天的淡水可以申請停課嗎」，一名網友在貼文下方留言標註國民黨新北市議員陳偉杰、立委洪孟楷，表示「淡水沒用的2個議員立委，每次淡水三芝石門都超嚴重，都不放假，之前颱風桃園沿海區域都有放假」，陳偉杰對此回應：「嚴重與否是有標準的，不是個人主觀感覺好嗎？另外，理性討論很難嗎？」

網持續質疑：「淡水外面這個風雨比颱風天還大，怎麼出門？議員為何都沒幫忙爭取？」。陳偉杰隨即回擊：「出不出門其實你自己可以決定的！不是什麼都推給政府跟民代，可以放假政府早就會放了不是嗎？而且我每天都是戰戰兢兢在做事的。基本上我很少看脆的。」

陳偉杰「你自己可以決定」一語引發爭議，網友紛紛痛批：「上班叫做可以自己決定喔？什麼屁話。你是民代，不是市政府的傳聲筒，搞清楚狀況。」、「我們是上班欸，議員，不是出去玩欸，這個雨如果是南部已經放了」、「上班族最好是可以想不出門上班就不去」，也有網友諷刺：「果然是選上就不顧人民了」。

陳偉杰事後強調自己早上6點多就出門，路上行人狀況我都清楚的，他重申是否放假有標準程序，不應全推給民代，但相關言論仍持續延燒。

