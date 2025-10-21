台中海線甲安埔3區校園泳池掛零 「尚泳」計畫被邊緣化

台中明年推「尚泳」計畫，提昇學生自救力。（圖：市府提供）

台中市政府訂明年編列6032萬元推動「尚泳」計畫，解決台中學校游泳教學實施率未達6成，近半學生缺乏完整的游泳訓練的窘境，但台中市議員施志昌與林祈烽指出，海線包括大甲、大安、外埔等3區，僅一處私立游泳池，公立及校園游泳池全掛零，「尚泳」計畫慘被邊緣化；教育局長蔣偉民指出，已評估將在甲安埔及西屯區擇一區增建學校游泳池。

台中市宣布明年推出「尚泳」計畫，搶救學校半數學生旱鴨子，編列逾6千萬，將整合游泳資源、擴大經費補助及興建游泳池三大策略，提升學童游泳能力，讓學生「學會游泳、學會自救」。

施志昌指出，但大甲、大安、外埔3區，僅有一處私立游泳池，整個甲安埔地區沒有任何學校設游泳池，連公立游泳池都沒有，「尚泳」計畫目標教會學生游泳具備自救力，但在甲安埔學生連上課的地方都沒有，計畫要如何執行，「尚泳」對學生而言淪「遙不可及的口號」。

施志昌說，「尚泳」計畫的經費來自全體市民的稅金，資源分配失衡，讓甲安埔的學生享受不到同樣的學習機會，學校沒有游泳池，甚至整個甲安埔地區至今沒有公立游泳池，對地方民眾與學童都極不公平，市府近年積極在市區興建運動中心、設置泳池，讓市區民眾享有完善體育資源，但海線地區卻被長期忽視，現在連游泳教學都被邊緣化。

蔣偉民指出，目前市府已在評估，將從西屯或是甲安埔的校園擇一設置游泳池，已縮小評估2、3所學校，會考量學校是否有適合用地、未來使用能量能否支撐營運及交通條件等後決定。

施志昌（右）指出，台中「尚泳」計畫海線甲安埔3區校園泳池竟掛零，游泳教學被邊緣化。（記者蘇孟娟攝）

