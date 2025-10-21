麻古茶坊吸管溶出試驗不合格 食藥署邊境退運、銷毀450公斤

麻古茶坊吸管溶出試驗不合格。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境檢驗違規品項，其中包括一批麻古茶坊公司自中國輸入的吸管，因溶出試驗結果不合格，450公斤遭退運或銷毀，食藥署也在邊境針對麻古茶坊由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，今日公布邊境檢驗不合格品項，包括1批麻古茶坊公司報驗的中國吸管，以4%醋酸於95℃放置30分鐘後，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣49ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

劉芳銘說，麻古茶坊同產地、同號列商品為半年來首度違規，食藥署後續將針對麻古茶坊輸入的同產地、同號列品項由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

此外，劉芳銘指出，今日公布違規品項中，另有3批自法國及瑞士輸入的乾酪，檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀，其中1批為聯馥食品公司輸入的法國乾酪，5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數為460及1100。

第2批是河洛企業公司報驗法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數皆為1100；第3批是由輸入業者華熊國際企業公司報驗的瑞士乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於15至240。

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

劉芳銘表示，食藥署將針對聯馥食品公司、河洛企業公司及華熊國際企業公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

