花蓮0403強震致海平面突降0.78公尺？ 氣象署揭密奇特紀錄原因

去年4月3日花蓮規模7.1強震發生後，花蓮潮位站出現海平面瞬間下降的紀錄。（圖擷自臉書粉專「報氣候─中央氣象署」）

去年4月3日花蓮規模7.1強震發生後，負責觀測花蓮港水面高度變化的花蓮潮位站出現海平面瞬間下降的紀錄，引發討論；氣象署粉專「報氣候」解釋，這個奇特紀錄的原因。

中央氣象署臉書粉專「報氣候─中央氣象署」指出，潮位站是負責監測潮水高度變化的自動觀測站，地震對潮位站的水位監測也會造成相當程度的影響。以去年花蓮大地震為例，測量花蓮港水面高度變化的花蓮潮位站在地震發生瞬間，甚至出現海平面瞬間下降狀況，觀測到海平面下降了0.78公尺的紀錄。

「報氣候」對此解釋，看起來像是海平面瞬間下降，其實是因為碼頭面被擠壓抬升的緣故，讓潮位站跟著被抬升，導致潮位測量基準面跟著上升，才留下這個奇特的紀錄。根據花蓮潮位站的觀測數據，地震後的基準值上升0.78公尺，在未修正基準高度值前，容易被誤判為海平面下降了0.78公尺。

「報氣候」表示，為了使全台各潮位站監測的海水面高度變化都在同一個基準面，氣象署每年會依據內政部國土測繪中心量測的基準面修正海平面基準高度。粉專進一步指出，為了避免地震造成的地殼變動影響觀測數值，地震後，會再依國土測繪中心重新測量後的水準高程報告，再修正花蓮潮位站的水準面基準。

粉專表示，這項地震紀錄提醒我們，大自然的力量不僅會改變地形地貌，也對長期監測海平面變化與地殼變動的基準造成影響。潮位站的紀錄，就像是本記錄地球表面變化的「筆記本」，詳實記錄地殼抬升或海水面變化的痕跡，藉由這些紀錄，有助於人類瞭解海水面變化的趨勢。

