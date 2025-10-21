豪雨掀民怨！ 侯友宜：安全是唯一考量籲勿前往山區低窪地

新北市長侯友宜今受訪說，經評估雨勢主要集中於山區，平地未達停班停課標準，因此依地形與雨量差異採分區措施，並強調「安全是唯一考量」，呼籲這兩日避免前往山區及低窪地帶，注意落石與土石流風險。（記者羅國嘉攝）

受到風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新北市昨天晚間8時宣布今（21）日部分山區學校停班課，其餘地區正常上班上課。消息一出，民眾湧入新北市長侯友宜臉書留言，直言「淡水的命不是命」。對此，侯友宜今受訪說，經評估雨勢主要集中於山區，平地未達停班停課標準，因此依地形與雨量差異採分區措施，並強調「安全是唯一考量」，呼籲這兩日避免前往山區及低窪地帶，注意落石與土石流風險。

侯友宜指出，昨天晚上在應變中心多次開會預判今天的雨量，雖然雨量達到大雨跟豪大雨，不過都是下在山區居多，平地的雨量並沒有達到停班停課的標準。在山區的這個部分，考量在山區有些學子要上課，甚至學校要上班的民眾比較不方便，所以採取停課、老師停班的措施，希望能夠以安全為最重要的一個考量。

針對農業部水保署已發布汐止、三芝2區5條土石流紅色警戒、10區92條土石流黃色警戒包含淡水、三峽、新店、烏來、深坑、石碇、平溪、汐止、瑞芳、雙溪，另汐止為大規模崩塌紅色警戒處。新北目前已共計撤離1509人（含預防性疏散113人），安置58人，餘為依親或外地住宿。

針對此次停班課標準，侯友宜表示，一切以地形、環境以及雨量有可能在哪一個地方會產生災害做好預防措施。尤其昨天晚上連夜撤離了1396位紅黃土石流警戒地區的民眾。所以這個部分都全力的以安全為最大考量，已經撤離也安置。

侯友宜也呼籲市民朋友，這兩天不要到山區或是到低窪的地區，尤其山區，在行的過程當中也要注意落石，一切以安全為最大的考量。邊坡因為含雨量越累積越多，比較容易造成土石流以外，也造成邊坡的落石，所以一切還會隨時掌握狀況，隨時來確保市民朋友能夠安全的度過這場豪大雨。

