加菜了！關懷弱勢 彰化和美香蕉、雞蛋、洋蔥大放送

縣議員賴清美今天發放香蕉雞蛋與洋蔥給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

加菜了！彰化縣議員賴清美今天（21日）在其和美鎮服務處發放香蕉、雞蛋與洋蔥給200戶弱勢家庭，現場大排長龍，領取物資的民眾說要回家「蛋炒洋蔥」。賴清美說，今天共發放6千支香蕉、2千顆雞蛋與600顆洋蔥，都是地方仕紳的愛心，讓弱勢家庭加菜。

縣議員賴清美和美鎮服務處門口今天堆滿香蕉、雞蛋與洋蔥，畫面相當壯觀，現場湧入不少等候領取的民眾，有人說家裡正好沒雞蛋，還有人說今天中午就要來洋蔥炒蛋。200戶弱勢家庭，每1戶都可領取1串香蕉（約15至20支）、1盒雞蛋與3顆洋蔥。

賴清美說，在地仕紳捐贈50箱的香蕉，每箱有6串，每1串約有15至20支，總共約6000支香蕉；雞蛋則有200盒，每盒有10顆雞蛋，總數2000顆；洋蔥則有600顆。希望這些物資不僅能幫助到農民，也關懷到弱勢家庭。除了物資發放，和美警分局也派員到場進行防詐宣導。

賴清美發放香蕉等物資給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

和美警分局向民眾宣導防詐。（圖由賴清美提供）

