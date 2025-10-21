為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    加菜了！關懷弱勢 彰化和美香蕉、雞蛋、洋蔥大放送

    2025/10/21 11:58 記者湯世名／彰化報導
    縣議員賴清美今天發放香蕉雞蛋與洋蔥給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

    縣議員賴清美今天發放香蕉雞蛋與洋蔥給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

    加菜了！彰化縣議員賴清美今天（21日）在其和美鎮服務處發放香蕉、雞蛋與洋蔥給200戶弱勢家庭，現場大排長龍，領取物資的民眾說要回家「蛋炒洋蔥」。賴清美說，今天共發放6千支香蕉、2千顆雞蛋與600顆洋蔥，都是地方仕紳的愛心，讓弱勢家庭加菜。

    縣議員賴清美和美鎮服務處門口今天堆滿香蕉、雞蛋與洋蔥，畫面相當壯觀，現場湧入不少等候領取的民眾，有人說家裡正好沒雞蛋，還有人說今天中午就要來洋蔥炒蛋。200戶弱勢家庭，每1戶都可領取1串香蕉（約15至20支）、1盒雞蛋與3顆洋蔥。

    賴清美說，在地仕紳捐贈50箱的香蕉，每箱有6串，每1串約有15至20支，總共約6000支香蕉；雞蛋則有200盒，每盒有10顆雞蛋，總數2000顆；洋蔥則有600顆。希望這些物資不僅能幫助到農民，也關懷到弱勢家庭。除了物資發放，和美警分局也派員到場進行防詐宣導。

    賴清美發放香蕉等物資給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

    賴清美發放香蕉等物資給弱勢家庭。（圖由賴清美提供）

    和美警分局向民眾宣導防詐。（圖由賴清美提供）

    和美警分局向民眾宣導防詐。（圖由賴清美提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播