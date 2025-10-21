北北基桃、宜蘭和新竹6縣市山區雨量 明達停班停課標準

24小時累積雨量預測狀況。（氣象署提供）

受風神颱風外圍環流、東北季風共伴效應和低壓帶影響，北部地區今天持續有大雨、豪雨。中央氣象署今天（21日）上午更新最新雨量預報，到明天下午14時，北北基桃、宜蘭和新竹縣山區的雨量已達停班停課標準，但是否放假，仍由各縣市政府決定。

因應東北季風及風神颱風外圍環流影響，氣象署在昨天開始「114年1020豪雨事件」，易有大雨或豪雨，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

請繼續往下閱讀...

氣象署在今天上午更新24小時雨量預測，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區達到「天然災害停止上班及上課作業辦法」停止上班、停止上課標準。

氣象署預報員官欣平表示，昨天跟前天風神颱風往西移動，外圍環流與東北季風有交互作用，北台灣東台灣有顯著降雨，但現在風神遠離，颱風外圍環流影響不大，但是大環境是低壓帶、吹東南風為主，加上東北季風冷空氣一直下來，台灣東北部有區域性小小低壓環流。

官欣平指出，在台灣東北側海面低壓環流關係，吹北風的狀況相當明顯，從昨天晚上到今天，風和大雨偏向大台北、北海岸的狀況相當顯著，持續性降雨還是會持續發生，降雨熱區在基隆北海岸，大豪雨狀況在雙北市、宜蘭很明顯，在大台北山區，擎天崗降雨更為顯著，達到超大豪雨等級。

12小時定量降水預報。（氣象署提供）

氣象環境示意圖。（氣象署提供）

風浪趨勢。（氣象署提供）

低壓帶與東北季風帶來大雨。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法