王育敏指高鐵董事長反對設親子車廂 卓揆：請交長再溝通一下

立法院院會今（21日）進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（中）與內政部長劉世芳（左）、交通部長陳世凱（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

高鐵寧靜車廂政策引發孩童家長抗議，國民黨立委王育敏今在立法院質詢行政院長卓榮泰，呼籲政府參考德國、瑞士的親子車廂，讓台灣高鐵也能有相同的措施友善兒童與家長，但高鐵董事長和交通部次長都認為不可行。行政院長卓榮泰表示，他會請交通部長再和高鐵溝通一下；交通部長陳世凱則認為，高鐵每天都很塞，或許台鐵可以先來思考。

陳世凱：或許台鐵可先思考

王育敏表示，德國高鐵有幼兒的包廂，還有嬰兒車停放區的設計，空間比較大，也方便家長可以出來；而瑞士的國鐵也有親子車廂這樣的措施。她認為我國比照先進國家去設置親子車廂，是我國一個進步的象徵，但很可惜，她在委員會質詢時交通部長沒出席，當天談到此議題時，高鐵董事長和交通部次長都沒有贊成，請問院長和部長真的覺得不可行嗎？

卓榮泰表示，寧靜車廂的用意都是好的，不管是講話、講電話、聽音樂，都是為了不要吵到別人，「但絕對不是針對嬰兒、嬰幼兒的聲音」。但因為高鐵是一個營運的單位，要設置這樣的親子車廂，包括嬰兒車的存放位置要擴大等，都需要車廂、車體的改變，「這個部分剛剛您說高鐵當天沒有同意，那我請部長再和高鐵溝通一下」。

陳世凱表示，他認為整個乘坐的環境，都應該是親子的環境，不是設定哪一個車廂才是親子的，我們國家要進步到這樣的程度是比較好。如果有些車廂是有餘裕的空間，能夠有一些親子更友善的環境，可以讓小朋友在那裡更輕鬆，這絕對是好事。

不過，陳世凱也說，高鐵其實遇到一個狀況，就是現在運能、運量不足，因為每天都很塞。坦白講，如果要改一個車廂出來做親子車廂，他覺得對高鐵來講或許是困難的，但台鐵的部分，他認為有一些支線是比較旅遊型的，每天的載運量也沒有這麼大，壓力不這麼大的時候，或許我們有些車廂可以讓親子更友善，這部分可以整體來思考。

陳世凱表示，台灣有很多的運具空間，可以思考哪些運具空間可以朝這個方向去做安排或改善。但是整體的交通的環境，我們都希望它是親子友善，不管是在哪一個車廂，即便是在高鐵的商務車廂，應該也要親子友善才對。

王育敏表示，部長的立意非常良善，大家都應該對孩子友善，但也不能否認現在社會就是有人對於孩子聲音的容忍度很低；最好的方式是各自都有選擇權，親子車廂的建議不是要高鐵一下子把整個車廂打造得像德國這麼好，但至少可以先做什麼事情，例如指定第五或第七車廂叫做親子車廂，讓家長（親子）可以優先訂票，其他人如果買不到票只有親子車廂可以坐，那就要有一點心理準備，而這並不會排擠到座位問題。

王育敏說，未來高鐵在新車廂的購入，也就是下一個階段，可以透過空間的改造達到更名符其實的親子車廂，這個政策不增加它的成本，也有解決現行的爭議，這叫做兩全其美，我們可以成為亞洲親子的典範。

