竹縣快捷9號11月將再增班 1天班次從25班變成33班

新竹縣政府宣布，快捷9號11月將再增班，每天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

新竹縣政府委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期，往、返車次中將新增8班，其中3個班次落在尖峰，5個新增班次在離峰時段。還將配合實際乘車需求微調3個無障礙班次的發車時間，其中1班在通學尖峰班次會提早發車，另2個夜間班次的收班時間會延後，持續滾動修正，力拚明年2月正式營運。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，承攬業者已熟悉路線搭乘狀況穩定經營並培養運量中。

縣府從目前各班次運量觀查，去程乘客最多的是在早上6點15分、6點半、以及6點45分這3個班次；回程則是在下午4點半、跟5點這2班。因此規劃11月3日之後再加密和微調通勤通學尖峰時段的發車班次，並縮短離峰時間班距，以照顧夜間補習、工作者。

換言之，第4階段試營運開啟後，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，去程共16班、回程則有17班，無障礙車輛班次也將從8班倍數成長變成16個班次。

其中發車前往陽明交大博愛校區方向的將新增早上6點25分、9點15分、以及下午1點15分跟3點半這4個班次。回竹北勝利8街總站方向的，則會新增早上7點45分、10點45分，以及下午2點15分、4點45分這4個班次。

至於微調的去程是原來6點半發車的改為6點35分發車，晚上7點15分的班次改7點50分。從新竹市回竹北的晚上9點的班次改為9點20分發車。

新竹縣快捷9號公車，11月將再增班，1天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

