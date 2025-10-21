為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣快捷9號11月將再增班 1天班次從25班變成33班

    2025/10/21 11:27 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府宣布，快捷9號11月將再增班，每天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

    新竹縣政府宣布，快捷9號11月將再增班，每天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

    新竹縣政府委外營運的市區公車「快捷9號」11月3日起將邁入第4階段的試營運期，往、返車次中將新增8班，其中3個班次落在尖峰，5個新增班次在離峰時段。還將配合實際乘車需求微調3個無障礙班次的發車時間，其中1班在通學尖峰班次會提早發車，另2個夜間班次的收班時間會延後，持續滾動修正，力拚明年2月正式營運。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，快捷9號從今年2月中試營運到9月，累計已有3萬6347人次搭乘，承攬業者已熟悉路線搭乘狀況穩定經營並培養運量中。

    縣府從目前各班次運量觀查，去程乘客最多的是在早上6點15分、6點半、以及6點45分這3個班次；回程則是在下午4點半、跟5點這2班。因此規劃11月3日之後再加密和微調通勤通學尖峰時段的發車班次，並縮短離峰時間班距，以照顧夜間補習、工作者。

    換言之，第4階段試營運開啟後，快捷9號每天班次由原25班增加為33班次，去程共16班、回程則有17班，無障礙車輛班次也將從8班倍數成長變成16個班次。

    其中發車前往陽明交大博愛校區方向的將新增早上6點25分、9點15分、以及下午1點15分跟3點半這4個班次。回竹北勝利8街總站方向的，則會新增早上7點45分、10點45分，以及下午2點15分、4點45分這4個班次。

    至於微調的去程是原來6點半發車的改為6點35分發車，晚上7點15分的班次改7點50分。從新竹市回竹北的晚上9點的班次改為9點20分發車。

    新竹縣快捷9號公車，11月將再增班，1天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

    新竹縣快捷9號公車，11月將再增班，1天班次從25班變成33班。（竹縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播