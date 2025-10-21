為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    永續概念向下扎根 工研院攜手奇美博物館帶小朋友循環生活體驗

    2025/10/21 11:24 記者吳俊鋒／台南報導
    工研院攜手奇美博物館辦體驗營隊，扎根小朋友的永續理念。（工研院提供）

    呼應聯合國永續發展目標（SDGs），工業技術研究院攜手奇美博物館等單位為小朋友舉辦循環生活體驗營隊，帶領孩子透過手作共食，以及藝術遊戲與導覽等課程，讓珍愛地球與捨會關懷的理念向下扎根。

    活動邀請了基督教芥菜種會的關懷家庭共同參與，特地規劃親子共學的行程，由工研院團隊帶領百位大小朋友認識廢棄的礦石、鳳梨葉、蚵殼，如何轉化為可再利用的循環材料，並應用於日常生活中。

    現場也安排親子一起參與「手工餅乾DIY」，由幸福工廠的專業烘焙師指導，並進行導覽，讓小朋友學習從選材、製作到包裝等過程，培養食品安全與珍惜資源的觀念。

    活動全程選用台南在地食材，包含關廟鳳梨、新市毛豆仁、後壁放養畜牧蛋、六甲烏山頭米，以及府城百年老字號度小月肉燥等，帶領親子製作季節飯糰、天然果皮茶飲，實踐食農教育與資源循環理念。

    同時也結合團康遊戲、五感導覽、自然觀察等互動體驗，引導孩子感受土地與環境的連結，工研院智慧感測與系統科技中心數位長王俊堯表示，透過手作共食等系列活動，展開融合藝術、社會關懷與永續教育的草地共創行動。

    王俊堯強調，藝術不僅是美的展現，更做為情緒療癒與心理關懷的重要媒介，活動透過陪伴與創作，為孩子打造一個安全且具支持力的共學場域，實踐科技與人文共融的永續藍圖，未來仍將擴大推廣。

    工研院攜手奇美博物館辦體驗營隊，扎根小朋友的永續理念。（工研院提供）

    熱門推播