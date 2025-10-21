為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萬聖節活動接棒登場 六福村墓碑鎮大遊行活動移師高雄

    2025/10/21 12:32 記者王榮祥／高雄報導
    22公尺大南瓜今年現身衛武營，從去年270度提升為360度視野。（觀光局提供）

    22公尺大南瓜今年現身衛武營，從去年270度提升為360度視野。（觀光局提供）

    BLACKPINK引爆高雄粉色旋風剛結束，高雄市長陳其邁今又預告萬聖節活動將於10/31到11/2在衛武營舉行，最精彩的是22公尺大南瓜，從去年周邊270度可欣賞視野提升為360度，無論哪個角度都可看見南瓜，場地也比去年更寬闊，另還有六福村墓碑鎮大遊行，這是小朋友期待的天團。

    陳其邁說明，預計在11月1日，高雄市政府跟六福村的墓碑鎮會舉行遊行，現場有一萬個紀念品充氣手環要贈送，跨局處合作包括觀光局野生活，在衛武營將近有100個攤位，所以今年以較定點、在衛武營中心來舉行各式各樣的活動，配合衛武營便捷的捷運路線，相信今年活動會比去年更精彩。

    他形容六福村墓碑鎮大遊行，不會比其他天團的演唱會來得更遜色，這是小朋友期待的天團，所以歡迎全國的小朋友、還有爸爸媽媽，在這個萬聖節，高雄衛武營是唯一的選擇，一定要來、不要錯過。

    六福村墓碑鎮大遊行首度移師高雄。（翻攝六福村官網）

    六福村墓碑鎮大遊行首度移師高雄。（翻攝六福村官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播