萬聖節活動接棒登場 六福村墓碑鎮大遊行活動移師高雄

BLACKPINK引爆高雄粉色旋風剛結束，高雄市長陳其邁今又預告萬聖節活動將於10/31到11/2在衛武營舉行，最精彩的是22公尺大南瓜，從去年周邊270度可欣賞視野提升為360度，無論哪個角度都可看見南瓜，場地也比去年更寬闊，另還有六福村墓碑鎮大遊行，這是小朋友期待的天團。

陳其邁說明，預計在11月1日，高雄市政府跟六福村的墓碑鎮會舉行遊行，現場有一萬個紀念品充氣手環要贈送，跨局處合作包括觀光局野生活，在衛武營將近有100個攤位，所以今年以較定點、在衛武營中心來舉行各式各樣的活動，配合衛武營便捷的捷運路線，相信今年活動會比去年更精彩。

他形容六福村墓碑鎮大遊行，不會比其他天團的演唱會來得更遜色，這是小朋友期待的天團，所以歡迎全國的小朋友、還有爸爸媽媽，在這個萬聖節，高雄衛武營是唯一的選擇，一定要來、不要錯過。

六福村墓碑鎮大遊行首度移師高雄。（翻攝六福村官網）

