    首頁 > 生活

    竹縣尖石控溪部落列土石流黃色警戒區 緊急撤離居民

    2025/10/21 11:50 記者黃美珠／新竹報導
    控溪部落所在的秀巒村4鄰、5鄰地區風景秀麗，但也是土石流暨大規模崩塌區的黃色警戒區。（記者黃美珠攝）

    控溪部落所在的秀巒村4鄰、5鄰地區風景秀麗，但也是土石流暨大規模崩塌區的黃色警戒區。（記者黃美珠攝）

    風神颱風外圍環流加上東北季風替新竹縣尖石鄉的後山帶來豪大雨，加上有泰崗溪堰塞湖的威脅，昨天才被縣府公告尖石鄉秀巒村控溪部落旁的泰崗溪水域是危險水域，果然控溪部落被農村水保署和縣府列為土石流暨大規模崩塌黃色警戒區，新竹縣政府昨天深夜緊急宣布後山4所小學今天停班停課外，也通令尖石鄉公所緊急執行境內49戶、136名居民的疏散和撤離，目前實際撤離28人，其中16人依親，其餘都在收容所安置中。

    中央氣象署新竹氣象站表示，新竹地區前晚開始降雨，昨天凌晨6點到今天凌晨6點為止，尖石後山的鳥嘴山、梅花雨量站累積降雨量各自有213.5毫米、124.5毫米，顯示各自所在區域前述24小時內陸續有豪雨和大雨發生。

    縣府農業處長傅琦媺說，昨天下班前農業處就跟農村水保署台北分署保持密切聯繫，發現秀巒國小所在的控溪部落可能被列土石流暨大規模崩塌黃色警戒區內，考慮夜間狀況比較不穩定，該處內部決定預先就土石流相關的災害應變中心做小組3級開設。

    昨晚收到農保署黃色警戒通報後，立刻轉知尖石鄉公所進行預防性撤離，並在獲悉中央不排除把黃色警戒轉為紅色警戒下，立刻通知公所對包含秀巒國小在內的秀巒村4鄰、5鄰執行疏散撤離作業，並宣布後山的新光、石磊、秀巒、玉峰4校今天停班停課。

    到今天早上當地保全戶數共49戶、136人，昨晚實際撤離了28人，其中16人依親，另12人進入田埔收容所安置，目前全區仍處於黃色警戒狀態。

    新竹縣政府農業處長傅琦媺說，縣府昨晚預先對尖石秀巒村控溪部落45戶進行預防性撤離計畫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處長傅琦媺說，縣府昨晚預先對尖石秀巒村控溪部落45戶進行預防性撤離計畫。（記者黃美珠攝）

    圖
    圖
