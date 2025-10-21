為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    燕子口堰塞湖水位距離壩頂僅2.94公尺 持續推進降挖

    2025/10/21 11:26 記者王姝琇／花蓮報導
    燕子口堰塞湖水位昨晚一度上升至距離壩頂僅剩2公尺多。（圖由公路局提供）

    花蓮燕子口堰塞湖危機尚未解除，林保署花蓮分署署長黃群策指出，立霧溪上游昨日雨量約39毫米，燕子口堰塞湖水位原距離壩頂4.8公尺，一度上升至剩2公尺多，停雨後降至2.94公尺，面對可能的豪雨仍要謹慎。

    黃群策強調，目前希望能加速它的溢流，這樣即便雨下到下游，水位抬升也不至於造成河岸兩旁聚落或設施的損失，但擔心下豪雨還是有可能造成災害，還是要謹慎一點，目前仍持續請秀林鄉易淹範圍撤離，我們也會進行工程加速它的溢流。

    但因現地作業施工環境很不佳，仍慢慢持續推進當中，目前在壩頂周圍必須要做安全性的平台以及有計畫性的降挖，因為一旦挖開，可能一下子水就會沖下來，恐對機械及人員安全都有影響，所以我們必須有計畫性的去降挖，需要一點時間。

    黃群策再次強調，溢流不是不好，因為燕子口堰塞湖的水體不像馬太鞍溪堰塞湖這麼大量，所以它即使水流下去，評估對我們的影響範圍不會太大，所以我們希望說能夠加速溢流，讓這個堰塞湖能夠早日消失。

