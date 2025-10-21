為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    浸水營國家步道東段將於10月22日恢復開放

    2025/10/21 11:40 記者劉人瑋／台東報導
    台東分署呼籲登山山友應遵循更新後的路線。（林保署台東分署提供）

    台東分署呼籲登山山友應遵循更新後的路線。（林保署台東分署提供）

    備受國內外登山者與歷史人文愛好者期盼的浸水營國家步道，東段路線在歷經楊柳與樺加沙颱風的接連侵襲後，沿線出現多處風倒木與邊坡落石，暫停開放近3個月。在林業及自然保育署台東分署連日搶修下，將於10月22日全線恢復開放。同時，為徹底解決長久以來聯外交通的安全隱憂，也已重新規劃並完成設置人行通道及改善引導指標，盼提供登山健行山友更安全的步道體驗。

    台東分署表示，暫停開放期間除清除步道沿線倒木及邊坡落石外，並針對聯外通道重新檢視與規劃，改善以往需涉溪而行、遇豪雨溪水暴漲即無法通行的情況。新設置聯外通道規劃路線讓山友能更安全且明確地前往步道入口，同時降低步道因豪雨造成時常預警性封閉的機會。呼籲登山民眾應遵循更新後的路線，切勿擅自走溪底便道，以免發生危險。

    台東分署提醒，在每年8至11月間為虎頭蜂最活躍的時節，若在步道上發現蜂巢，請勿靠近或驚擾，並撥打1999專線通報。

    浸水營國家步道是南台灣重要的生態寶庫，同時兼具人文意義。（林保署台東分署提供）

    浸水營國家步道是南台灣重要的生態寶庫，同時兼具人文意義。（林保署台東分署提供）

    浸水營國家步道是南台灣重要的生態寶庫，同時兼具人文意義。（林保署台東分署提供）

    浸水營國家步道是南台灣重要的生態寶庫，同時兼具人文意義。（林保署台東分署提供）

    熱門推播