抨擊勞動環境 空服員工會：馬拉松遞陳情書 盼跑者穿白衣悼念

因空服員抱病上班、不幸病逝事件，桃園市空服員工會將在本月26日長榮馬拉松上，向公司高層遞上陳情書。（記者吳亮儀攝）

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班，本月初不幸病逝，引發各界強烈抨擊長榮航空的勞動環境。桃園市空服員工會今天（21日）宣布，將在本月26日長榮航空舉辦的馬拉松活動上當場向公司遞上陳情書，也期盼跑者們穿白衣服參賽，表達支持與對病逝空服員的哀悼。

空服員工會發言人、長榮航空空服員周沛汝表示，上週長榮航空舉辦的記者會上，總經理孫嘉明回應媒體提問時被問到馬拉松比賽時，工會將前往陳情，竟表示會保障跑者安全，這讓工會和空服員們相當心寒。

請繼續往下閱讀...

她表示，工會將在馬拉松比賽前向董事長林寶水、孫嘉明等人遞上陳情書，也絕對不會傷害任何人或影響賽事，除了遞上陳情書以外，也會遞上白色玫瑰，呼籲長榮航空高層正視並改善現行制度，讓空服員們不要害怕請假，制度也必須被改變。

周佩汝說，這陣子工會收到很多選手、跑者，空服員的關懷和建議，經過討論，工會也邀請大家在比賽當天穿白色衣服參賽，以溫柔的方式表達哀悼和支持，並戴上「我支持空服員請假無罪」標語。

周沛汝說：「在台灣當勞工從來不是容易的事，空服員世界因為失去一位夥伴而風雨交加，謝謝每一位願意並同行的人，也希望長榮航空能有誠意回應。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法