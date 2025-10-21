為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    抨擊勞動環境 空服員工會：馬拉松遞陳情書 盼跑者穿白衣悼念

    2025/10/21 11:27 記者吳亮儀／台北報導
    因空服員抱病上班、不幸病逝事件，桃園市空服員工會將在本月26日長榮馬拉松上，向公司高層遞上陳情書。（記者吳亮儀攝）

    因空服員抱病上班、不幸病逝事件，桃園市空服員工會將在本月26日長榮馬拉松上，向公司高層遞上陳情書。（記者吳亮儀攝）

    長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班，本月初不幸病逝，引發各界強烈抨擊長榮航空的勞動環境。桃園市空服員工會今天（21日）宣布，將在本月26日長榮航空舉辦的馬拉松活動上當場向公司遞上陳情書，也期盼跑者們穿白衣服參賽，表達支持與對病逝空服員的哀悼。

    空服員工會發言人、長榮航空空服員周沛汝表示，上週長榮航空舉辦的記者會上，總經理孫嘉明回應媒體提問時被問到馬拉松比賽時，工會將前往陳情，竟表示會保障跑者安全，這讓工會和空服員們相當心寒。

    她表示，工會將在馬拉松比賽前向董事長林寶水、孫嘉明等人遞上陳情書，也絕對不會傷害任何人或影響賽事，除了遞上陳情書以外，也會遞上白色玫瑰，呼籲長榮航空高層正視並改善現行制度，讓空服員們不要害怕請假，制度也必須被改變。

    周佩汝說，這陣子工會收到很多選手、跑者，空服員的關懷和建議，經過討論，工會也邀請大家在比賽當天穿白色衣服參賽，以溫柔的方式表達哀悼和支持，並戴上「我支持空服員請假無罪」標語。

    周沛汝說：「在台灣當勞工從來不是容易的事，空服員世界因為失去一位夥伴而風雨交加，謝謝每一位願意並同行的人，也希望長榮航空能有誠意回應。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播