    首頁 > 生活

    豐中霸凌輕生案記大過被學校撤銷！ 教局允重啟調查另作處分

    2025/10/21 11:38 記者蘇孟娟／台中報導
    豐中霸凌輕生案記大過竟撤銷，多名議員要求不能「河蟹」須重處分。（記者蘇孟娟攝）

    豐原高中2年前爆發師對生霸凌輕生案，相關人員均遭懲處，其中一名不當管教屬實遭記大過的學務創新人力（校安人員），去年提行政訴訟，學校竟私下和解撤除記過處分，引發嘩然；台中多名市議員今在議會質詢，教育局長蔣偉民坦言上週議員開記者會前一天才知道，挨批「後知後覺」，霸凌零容忍喊假的，要求亡羊補牢；蔣偉民說，除追究嚴懲校長及相關人員違失外，將另促學校重啟懲處調查另行處分。

    豐中師對生霸凌輕生案經調查認定前學務主任、主任教官霸凌屬實，各被停職或撤職，2位校安人員不當管教屬實遭記大過；但民進黨台中市議會黨團及人本基金會中部辦公室上週驚爆，其中1名被記大過的校安人員，去年透過行政訴訟跟學校和解，學校已在去年11月撤銷記過處分，開全國惡例，恐讓不適任被懲處人員循相同模式「脫身」，引發嘩然。

    市議員陳淑華今質疑蔣偉民何時知道這件離譜撤過案，蔣偉民坦言，是在上週黨團記者會前一天才知道，讓陳淑華痛斥根本失職，未善盡督導職責，處分喊得很大聲，結果去年學校早悄悄和解塗銷記過，「誰給孩子公道」，霸凌零容忍喊假的，市府後知後覺，調查屬實的處分都能撤銷，以後還需要調查嗎。

    蔣偉民說，已通令學校未來無論工程或人事案若要進行和解程序，一定要通報教育局，由教育局研判是否和解。

    陳淑華表示，審計報告指出，台中市近3年霸凌通報也不斷增加，但調查成立從3年前的9%，去年降到5%，令人懷疑類似「河蟹」案不只一例。

    市議員陳俞融也要求，事涉學生遭霸凌輕生，十分嚴重，不應輕輕放下，要求教育局應針對豐原高中霸凌案，另起一件新懲處案，再次進行調查。

    蔣偉民說，除追究嚴懲校長及相關人員違失外，將另促學校重啟懲處調查另行處分。

