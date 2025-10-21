神準！宜蘭唯一全縣放豪雨假 林茂盛：與15年前風災路徑相同

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左3）今早前往災害應變中心主持工作會議，提及15年前的今天，風神颱風與當年梅姬颱風路線類似，雖未登陸但經菲律賓巴士海峽，與東北季風產生共伴效應，造成蘇澳大淹水，至今宜蘭人記憶猶新。（記者王峻祺攝）

受「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭降下豪雨，縣政府宣布21日停班課，成為全台唯一全縣放豪雨假的縣市，反觀超大豪雨炸台北，蔣萬安一早被罵翻，網友讚代理縣長林茂盛「神準！」林茂盛表示，這次與15年前梅姬風災路徑相同，造成宜蘭重大災情，不得不審慎評估。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今早前往災害應變中心主持工作會議，提及15年前的今天，風神與當年梅姬颱風路線類似，雖未登陸但經菲律賓巴士海峽，與東北季風產生共伴效應，造成蘇澳大淹水，至今宜蘭人記憶猶新。

林茂盛說，停班課是以縣民生命財產安全，以及聯外交通作考量，目前宜蘭已有10條土石流紅色警戒、33條黃色警戒，從氣象署預報，今起3天總雨量預測，平地也有500至800毫米，山區則是800到1100毫米，或許目前民眾看到雨勢較小，會覺得沒關係，但有時瞬間大雨、豪雨，就可能造成嚴重災害。

宜蘭縣政府委託宜蘭大學進行氣象情資分析，表示宜蘭受東北季風及颱風外圍環流影響，今天會有局部大雨或豪雨，須嚴防豪雨以上等級降雨，明後天的天氣仍不穩定，週五、週六及週日連假則有局部大雨或短暫雨發生。

宜蘭縣災害應變中心20日下午10點二級開設，今早9點召開第一次工作會議，不過與中央災害應變中心連線後，預判土石流警戒區恐將擴大，林茂盛已指示將應變中心從二級提升至一級開設，目前尚未傳出災情，各鄉鎮市累計撤離人數31人，其中依親11人、收容20人；轄內太平、明池、棲蘭及英仕山莊撤離遊客部分，以英仕為主，總計撤離120人。

宜蘭是全台唯一全縣放豪雨假的縣市，代理縣長林茂盛說與15年前風災路徑相同，不得不審慎評估。（記者王峻祺攝）

