    首頁 > 生活

    風神夾東北季風狂襲！苗栗強風夜襲路樹倒滿地 汽車被吹「卡溝」險象環生

    2025/10/21 11:09 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣昨（20）日晚間起強風陣陣，多處路樹被吹倒。（民眾提供）

    受到東北季風以及風神颱風外圍環流共伴效應，苗栗縣昨（20）日晚間起強風陣陣，苗130線三義、苑裡交界處11至12公里處，多棵樹木被吹倒，經地方巡守隊員協助，已連夜搶通。另，銅鑼鄉119縣道今（21）日早上也有大樹被風吹倒橫躺路中，公所協力廠商正搶通中；苑裡鎮產業道路也有汽車駕駛人疑受強風影響，而車輛偏移車道而「卡溝」狀況。

    中央氣象署於今天凌晨4點多也發布強風特報，表示東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，21日晨至22日晚上蘭嶼、綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

    氣象署提醒民眾應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風。

    苗130線三義、苑裡交界處11至12公里處，多棵樹木被吹倒，經地方巡守隊員協助，已連夜搶通。（民眾提供）

    苑裡鎮產業道路也有汽車駕駛人疑受強風影響，而車輛偏移車道而「卡溝」狀況。（民眾提供）

